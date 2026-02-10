Descubren 26 kilos de cocaína y 12 de ketamina en control vehicular en aduana de Chacalluta

Equipos del Servicio Nacional de Aduanas lograron detectar una importante carga de drogas durante un procedimiento de control realizado en el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la Región de Arica y Parinacota. El hallazgo se produjo gracias al uso de tecnología no invasiva, aplicada a un vehículo particular que intentaba ingresar al país desde Perú.

El procedimiento se originó cuando fiscalizadores aduaneros seleccionaron el automóvil para revisión mediante rayos X, detectando anomalías en la densidad de las imágenes en distintas zonas del vehículo. Tras una inspección física, se confirmó el ocultamiento de 35 paquetes de droga, correspondientes a 26,2 kilos de clorhidrato de cocaína y 12,6 kilos de ketamina, los que fueron identificados mediante equipos especializados.

El director regional de la Aduana de Arica, James Alarcón, destacó el carácter operativo del resultado, señalando que “estos procedimientos reflejan la capacidad técnica y el trabajo especializado de nuestros equipos, que en sólo algunos días han logrado detectar cargamentos de drogas ocultos en vehículos de características completamente distintas. Esto demuestra que el análisis de riesgo, el uso de tecnología no invasiva y la experiencia en terreno permiten adaptarse a diversas modalidades de ocultamiento y fortalecer de manera efectiva el control en frontera”.

Siguiendo los protocolos, el conductor del vehículo y los medios de prueba fueron puestos a disposición de Carabineros del OS7 y del Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias investigativas correspondientes.

Este hallazgo corresponde al segundo decomiso relevante registrado en los últimos días en el Complejo Fronterizo Chacalluta. Previamente, fiscalizadores de Aduanas detectaron 32,8 kilos de cocaína y ketamina ocultos en la estructura de un camión de carga, procedimiento que también fue posible gracias al apoyo del camión escáner instalado en el recinto.

