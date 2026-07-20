Desborde del río Elqui obliga a extender el corte del suministro de agua en La Serena y Coquimbo

La empresa Aguas del Valle continúa con la suspensión del servicio tras las intensas lluvias y el desborde del río Elqui que mantienen fuera de operación parte importante de la infraestructura sanitaria que abastece a la conurbación La Serena-Coquimbo.

Según informó la compañía, la magnitud del evento ha generado inundaciones, activación de quebradas y extensas zonas cubiertas por barro, sedimentos, rocas y material aluvional, que afectaron instalaciones estratégicas para la producción de agua potable, provocaron la pérdida de enlaces eléctricos y bloqueo de los accesos a distintos recintos operacionales.

Debido a esta situación, la empresa debió mantener la suspensión del servicio iniciada a las 20:00 horas de este domingo en sectores de La Serena y Coquimbo, además de ampliar el perímetro de afectación del corte de suministro.

"La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones. Hoy nuestro esfuerzo está enfocado en mantener y reforzar el abastecimiento alternativo para la comunidad, mientras trabajamos para recuperar el acceso a nuestros recintos y poder determinar la magnitud de las afectaciones provocadas por esta emergencia", explicó el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

El ejecutivo señaló que "estamos enfrentando una situación crítica. Las inundaciones, el barro y los accesos bloqueados impiden llegar a puntos críticos de nuestra infraestructura. Mientras no podamos ingresar de manera segura y verificar el estado de las instalaciones, resulta imposible dimensionar la magnitud de los daños o establecer un plazo confiable para recuperar la producción de agua potable. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles junto a las autoridades y equipos de emergencia".

Aguas del Valle mantiene desplegado su plan de contingencia para apoyar a la comunidad mientras se extienda la emergencia, con más de 100 estanques distribuidos en distintos puntos de la conurbación. Adicionalmente, durante las próximas horas incorporarán nuevos estanques estacionarios para ampliar la cobertura de abastecimiento alternativo.

PURANOTICIA