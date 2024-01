Desaparición de la joven Michelle Silva en San Felipe: Fiscalía, PDI y Bomberos intensifican labores de búsqueda en el río Aconcagua

El fiscal jefe de Valparaíso, Eduardo Fajardo, se refirió a la búsqueda de Michelle Pollet Silva Gutiérrez, joven de de 20 años de quien se perdió todo rastro luego de que asistiera a una fiesta en la comuna de San Felipe. Su última ubicación rastreada fuera en el sector de Los Molles.

La joven sanfelipeña acudió a una fiesta con amigos a eso de la medianoche del sábado 6 de enero, de la cual se retiró a las 03:00 horas utilizando un automóvil solicitado por una aplicación móvil.

Dicho vehículo la dejó en el centro de la comuna, precisamente en la intersección de Av. Chacabuco con Maipú, desde donde se habría dirigido hasta el sector de Los Molles, según quedó establecido en la aplicación de rastreo que compartía con su familia.

Fue precisamente en este lugar donde se pierde absolutamente todo el rastro de la joven de 20 años, a eso de las 05:00 horas de aquel sábado 6 de enero.

Si bien, su madre reconoció que en oportunidades no llegaba a la casa después de salir de noche, en primera instancia no le pareció extraño. No obstante, al advertir que los mensajes que le comenzó a enviar no le llegaban, ahí la situación cambió.

Cabe hacer presente que la denuncia se efectuó el domingo 7 de enero, sin embargo, el Ministerio Público recién derivó el caso el jueves 11 a la Policía de Investigaciones (PDI), que dio inicio al operativo de búsqueda de la sanfelipeña.

El persecutor indicó que "la Fiscalía de San Felipe está investigando una denuncia por presunta desgracia respecto de la joven Michelle Silva Gutiérrez, quien fuera vista por última vez hace cerca de 13 días aproximadamente a la fecha".

"Producto de aquello, se encargó una orden de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile a través de la Brigada de Homicidios de los Andes, quienes en conjunto con Fiscalía han realizado diversas diligencias investigativas en torno a dar con el paradero de la joven", agregó.

Entre estas líneas investigativas, indicó Fajardo, "se buscó el día de hoy en el río Aconcagua, a través de una coordinación con la PDI y personal de Bomberos, justamente en la zona donde probablemente podría barajarse entre una de las líneas argumentativas de investigación, el posible hallazgo del cuerpo de Michelle. Lo anterior es sin perjuicio que se están investigando diversas hipótesis respecto al actual paradero".

