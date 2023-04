Derecho a aclaración y rectificación de Diputada Chiara Barchiesi

En relación a nota publicada por Puranoticia.cl este 03 de abril del 2023 titulada «Los viajes por el mundo de Chiara Barchiesi: Diputada republicana por la región de Valparaíso visitó seis países en seis meses », la redacción de nuestro medio ha recibido una carta de la diputada Chiara Barchiesi Chávez solicitando que se publique su contenido.

CONTENIDO DE LA CARTA:

“En la última elección parlamentaria me convertí en la diputada más joven en la historia de Chile. Los vecinos de mi distrito conocen el trabajo permanente que realizo por las personas que represento.

Una de las cosas que me ha sorprendido de la política es la facilidad con que los adversarios y medios de comunicación construyen relatos inexactos o derechamente falsos, con el propósito de perjudicar a opciones políticas como las que represento, que están en las antípodas de la izquierda, situación que se incrementa en vísperas de las elecciones como las de mayo próximo.

Hoy Chile exige explicaciones sobre, por ejemplo, la contratación del cuñado del Ministro Giorgio Jackson, sobre los apitutados de este gobierno, -que fue noticia en las mismas fechas- o recientemente sobre la compra fallida de la Clínica Sierra Bella por parte de la alcaldesa comunista de Santiago, Irací Hassler.

Pero pese a todas esas inquietudes, el medio que usted dirige, puranoticia.pnt.cl prefiere publicar un reportaje con un título engañoso, que con variados juicios de valor, y bajo el disfraz de un “reportaje de investigación”, presenta una recolección de datos que son públicos, y que yo misma entrego a la Cámara de Diputados y a la plataforma info lobby. Por si fuera poco, este contenido, además, no requiere de ninguna investigación para encontrarlo, pues está a disposición de todos los chilenos, pese a los cual, puranoticia.pnt.cl entrega una información falsa y con un título tendencioso, que pretende generar una opinión pública negativa respecto de mi labor como parlamentaria.

Porque lo que sí podría haber sido un reportaje de investigación es averiguar si todos los diputados informan de sus viajes. O qué ocurre con los diputados que se han ausentado por más de 30 días del país. ¿Dónde han ido?, ¿con que propósito?, ¿quién ha financiado esos viajes?

Es por lo anterior, que desde el mismo Hemiciclo oficié a la PDI para que informe la salida del país de todos mis colegas durante el tiempo que va del período parlamentario, para enviar a la Comisión de Ética a todos aquellos que no han transparentado dicha información en la página de info lobby.

El medio que usted dirige, puranoticia.pnt.cl miente al señalar en el primer párrafo: “viajes de los cuales no dio cuenta ante el registro correspondiente que mantiene la Cámara de Diputados”, ya que he sido yo misma quien ha detallado toda la información en la página de info lobby. Quiero ser clara. No tengo nada que esconder, y por eso, soy yo la que entrega toda la información relativa a mis viajes, incluso cuando ninguno de ellos ha significado un sólo peso de gasto para el Congreso ni para el Estado.

Durante mi primer año legislativo mantuve una asistencia de 99,3% a la Sala de la Cámara de Diputados, presenté 36 proyectos de ley, 62 proyectos de resolución y 697 oficios de fiscalización.

En ese primer año realice viajes al extranjero, aceptando invitaciones, para representar a Chile, dando conferencias en distintos lugares del mundo y cada uno de esos viajes fueron financiados directamente por mí o por la institución que me invitó. Nunca he realizado un viaje que haya significado un costo para el Estado.

Los Republicanos tenemos la misión de reconstruir Chile después de este pésimo gobierno y, por cierto, no será la información tendenciosa la que impida u obstaculice nuestro objetivo: “El bien superior de Chile y su gente”.

Saluda atentamente a Ud,

CHIARA BARCHIESI CHÁVEZ

H. DIPUTADA DE LA REPÚBLICA”

