Deportistas de la región de Valparaíso fueron reconocidos por sus logros durante 2023

En una emotiva ceremonia llevada a cabo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se celebró la premiación anual a los deportistas destacados pertenecientes al sistema nacional de competencias deportivas y al programa Promesas Chile del Instituto Nacional de Deportes (IND), correspondiente al año 2023. El evento, que tuvo lugar en un ambiente cargado de entusiasmo y reconocimiento, contó con la participación de destacadas autoridades y representantes de la comunidad deportiva local.

La premiación inició con el reconocimiento a los deportistas que participaron en los Juegos Deportivos Escolares, que celebraron su 45ª edición este año desde su primera versión en 1977.

Entre los deportistas destacados, se encontraban Laura Fingerhuth, alumna del Colegio Alemán de Valparaíso, campeona nacional escolar en 50 y 100 metros pecho. "Fue una experiencia muy linda”, declaró. "No lo esperaba porque es difícil ganar algo en los sudamericanos escolares y por eso ahora estoy muy feliz de haberlo logrado", agregó.

Se destacaron las actuaciones sobresalientes, entre ellas, el equipo de voleibol femenino del Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe, campeonas nacionales escolares en la región del Biobío y cuartas en el reciente sudamericano escolar en Santiago.

Mia Badilla, parte de la selección de voleibol femenino del Liceo Bicentenario Cordillera, destacó la importancia de la experiencia: "Fue algo por lo que trabajamos mucho, y ganar fue todo gracias al esfuerzo que tuvimos. Aunque no obtuvimos el resultado que queríamos en Sudamérica, vivirla fue muy agradable. Después de salir del colegio, me enfocaré en seguir jugando voley, lo que más me gusta".

Los deportistas premiados fueron por su actuación en los Juegos Deportivos Escolares fueron:

· Martina Villarreal García, del Liceo Juan XXIII de Villa Alemana, representante de la región en el sudamericano escolar tras clasificar en el open nacional de piscina corta en 50 y 100 mts libres y 50 mts espalda y 3er lugar en los 100 mts libres del sudamericano escolar de Santiago.

· Antonia Maldonado Guzmán del colegio Agustín Edwards de Llay Llay, campeona nacional escolar en lanzamiento de jabalina

· Laura Fingerhuth Von Frey del colegio Alemán de Valparaíso, campeona nacional escolar en 50 y 100 mts pecho. Fue además bronce en los 50 mts y 100 mts pecho y en el relevo combinado del reciente sudamericano escolar disputado en Santiago.

*Deporte federado*

· Lisette Ureta Farías, campeona de los 1500 mts planos en los juegos binacionales y en la misma prueba del campeonato nacional sub 20 en San Fernando

· Tomas Godoy Navarro, campeón en los 400 mts planos de los Juegos Binacionales y en la prueba del nacional de atletismo en San Fernando

· Gonzalo Mena Gutiérrez, campeón de salto largo en los Juegos Binacionales

· Annais Novak Toro, campeona de taekwondo en -55 kg de los Juegos Binacionales

· Gianluca Bartolozzi Leal, campeón en los 50 mts pecho de la natación en los Juegos Binacionales

*Programa Promesas Chile*

En la categoría de alto rendimiento, los deportistas destacados fueron:

(Halterofilia)

· Gabriel Aguilera Cortes, campeón nacional de halterofilia en biatlón -96 kg en el nacional sub 15 y sub 17 en Cañete

· Ignacio Becerra Bascone, campeón nacional de halterofilia, biatlón -102 kg en el nacional sub 15 y sub 17 en Cañete

· Maximiliano Copello Vergara, campeón nacional de halterofilia, biatlón -102 kg en el nacional sub 15 y sub 17 en Cañete

· Giuliana Navarro Mc-Farlan, campeona nacional de halterofilia, biatlón -81 kg en el nacional sub 15 y sub 17 en Cañete

· Bastian Recabarren Escobar, campeón nacional de halterofilia, biatlón -81 kg en el nacional juvenil – adulto de La Serena

(Atletismo)

· Almendra Alcota Ríos, campeona nacional de atletismo en el lanzamiento del martillo en el campeonato nacional de lanzamientos disputado en Valdivia.

· Oscar Avendaño Roblero campeón nacional lanzamiento de la bala en campeonato nacional de lanzamientos disputado en Valdivia

· Brian Codoceo Álvarez, campeón nacional en 3000 mts con obstáculos en campeonato nacional de fondo y medio en Concepción

· Magdalena Espina Espinoza, campeona nacional en 600 mts campeonato nacional sub 16 de San Fernando

· Pablo Frutos Bassi, campeón nacional de lanzamiento de la jabalina en campeonato sub 20 de San Fernando.

(Taekwondo)

· Josefa Duran Arriagada, campeona panamericana -68 kg PAN AM SERIES II (KYORUGI), RIO DE JANEIRO, BRASIL

(Remo)

· Paolo Ansaldo Bastias, campeón nacional 2Xmu 23 campeonato nacional de series altas en Concepción

· Gabriela Bahamondes Santibáñez, campeona nacional 2000 mt remo ergometro en campeonato nacional de remo ergometro en Puerto Montt

· Mateo Carrasco Aguilera, campeón nacional 8+JM campeón sudamericano en 8+ juvenil en Concepción

· Pablo Poblete Vittini, campeón sudamericano de remo en 4-JM Y 8+JM, en Concepción, campeón nacional en 2XM Y 1XJM (REMO CORTO Y LARGO) en nacional de series altas en Concepción

· Benjamín Menjiba Colin, campeón nacional en 2000 mt remo ergometro en nacional de remo ergometro en Puerto Montt

· Tomas Rivera Valenzuela, campeón nacional 2x en nacional de series bajas en Tranque La Luz de Curauma

· Belén Rodríguez Díaz campeón nacional en 4XJW (REMO CORTO Y LARGO) nacional de series altas en Concepción

· Antonia Zanetta Guzmán, campeona sudamericana en 4XW sub 23 en sudamericano juvenil y sub 23 en Concepción

· Marcelo Poo Venegas, campeón Panamericano en Santiago 2023 y Sudamericano juvenil y sub 23 en Concepción en 4-M (REMO LARGO) Y 4XMU23 / vice campeón panamericano y campeón nacional en 8+ M (REMO LARGO) Y 2XMU23 / 2XM (REMO CORTO Y LARGO) en Juegos Panamericanos y nacional de series altas en Concepción

· Isidora Niemeyer Walbaur, Medalla de oro en los Juegos Panamericanos en Santiago y sudamericana en Concepción 2X LW (REMO CORTO) Y 1XLWU23 / 2XLWU23 (PESO LIGERO) – vice campeón mundial en BW4 Remo largo, 8+F remo largo, en el mundial de Bulgaria

Además, se hizo un especial reconocimiento a las instituciones educativas con mayor participación en los Juegos Deportivos Escolares de cada provincia, destacando al Liceo Parroquial San Antonio de Viña del Mar por su notable compromiso y por ser la unidad educativa que tuvo la mayor participación de estudiantes a nivel regional con 288 alumnos.

"Es un orgullo y una gratificación por todo el trabajo realizado. El deporte promueve valores, y ver el esfuerzo de los profesores, entrenadores, directivos, niños y apoderados reflejado en este reconocimiento es muy gratificante”, señaló la profesora Mariela San Martín, directora del Liceo San Antonio.

Los otros establecimientos destacados por su participación provincial fueron: Instituto Comercial Marítimo Pacifico Sur (San Antonio) Colegio Champagnat de Villa Alemana (Marga Marga) Instituto Rafael Ariztía de Quillota (Quillota) Liceo Mixto de San Felipe (San Felipe), el Instituto Chacabuco de Los Andes (Los Andes) y el colegio Maese Da Vinci de La Ligua (Petorca)

El seremi de Deportes de Valparaíso, Leandro Torres, destacó la participación de la región en los recientes Juegos Sudamericanos Escolares. "Más allá de los resultados deportivos, creo que la presencia de la región fue tremendamente exitosa", dijo. "Eso nos pone muy contentos porque forma parte de un trabajo que se viene desarrollando con los distintos componentes del IND".

Torres señaló que el Gobierno Regional de Valparaíso seguirá apoyando el deporte escolar, ya que "entendemos que el deporte es una instancia social que nos permite un cambio positivo".

El evento también hizo hincapié en el programa de fortalecimiento del deporte de rendimiento convencional y paralímpico, que busca mejorar el desempeño del deporte de alto rendimiento nacional.

La ceremonia concluyó con un llamado a reconocer el deporte como un valioso instrumento para empoderar a las infancias y adolescencias, previniendo la violencia y fomentando la inclusión y el respeto.

