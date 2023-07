Denuncian secuestro en conocido local nocturno de Valparaíso: víctima dijo haber sido drogada y trasladada a Viña contra su voluntad

Una persona de 26 años, de iniciales S.H.M., llegó hasta el conocido local nocturno de Valparaíso, «Pagano», para divertirse junto a un grupo de amigos. Sin embargo, transcurridas las horas, denunció que se le acercó un sujeto, con el que bailó y luego consumió alcohol, siendo en un lapso de minutos cuando empezó a sentir extrañas sensaciones en su cuerpo, siendo luego invitado a subir a un automóvil de App de transportes, donde comenzó a perder el conocimiento de forma total.

“Tengo recuerdos borrosos de cómo escapé de un auto en movimiento, cerca del barrio Puerto, corriendo hasta la casa de un amigo, según lo que conté allí. Me prestaron auxilio algunas personas en la calle al verme en desorientación. Al llegar al edificio, el conserje me prestó ayuda para subir a la casa de mis amigas. Recuerdo que estuve con dos personas adentro de un auto en Viña y luego en Valparaíso, donde escapé. Además, tengo imágenes en mi cabeza de que me obligaron a practicar sexo oral a uno de ellos. Me robaron la mochila, el teléfono y mis tarjetas, dejando mis cuentas en cero", señaló la víctima, que además asegura tener dolor en sus brazos por el forcejeo.

En el momento en que la persona de iniciales S.H.M. tuvo un poco más de lucidez, pero aún bajo efecto de drogas que aún desconoce, señala que acudió acompañada a realizar una denuncia a la 2ª Comisaria de Carabineros de Valparaíso, donde cuenta que su relato fue relativizado por parte de los funcionarios policiales. La policía le trasladó hasta Urgencias del Hospital Van Buren para que le realizaran un screening de drogas, donde relata que recibió un trato "transodiante" por su identidad de género.

Horas más tarde, la víctima fue a retirar los resultados del examen al Hospital Van Buren, pero no estaban, debido a que las funcionarias del turno AM no habían realizado correctamente el procedimiento, por lo que volvió a someterse al examen toxicológico.

La persona que denuncia haber sido secuestrada afirma que ambas atenciones se hicieron sin respetar la circular 21 del Ministerio de Salud, que dicta que los funcionarios de la red de atención de salud pública deben respetar su nombre social de las personas al identificarlas y usarlo para todos los registros administrativos junto al nombre registral.

Además, precisó que el examen de screaning de drogas que realizó el Hospital Van Buren sólo servía para verificar la presencia la cocaína, anfetamina, marihuana y benzodiazepinas en el cuerpo de la víctima, por lo que ahora está a la espera de una investigación de la Fiscalía, además de evaluar presentar acciones legales.

(Imagen de referencia

