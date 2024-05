Denuncian que mujeres gendarmes trabajan en condiciones "inhumanas" en la cárcel de San Antonio

El diputado Andrés Celis ofició al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también al de la Mujer y Equidad de Género, por las condiciones laborales que tienen las gendarmes del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio.

En el documento detalló que "jóvenes gendarmes deben hacer turnos en garita de seis horas y no cuentan con baños habilitados para mujeres en las casetas, aparte de otras deficiencias que dificultan el cumplimiento de la misión asignada".

"Ni siquiera se cumple la norma de mantener separadas a las mujeres procesadas de las condenadas, ya que se da el absurdo que esta segregación es imposible por tener ambas categorías un patio común, menos aún hay espacio para las mínimas comodidades que exige el descanso del personal saliente de servicio, en cuyos dormitorios constaté un grado de hacinamiento extremo, y condiciones que me parecen incluso más deficientes que las de los reclusos", agregó.

Por lo tanto, adelantó que oficiará al Ministerio de Justicia para que le expliquen las razones por la que no están cubiertas todas las plazas de la planta de Gendarmería, y qué acciones concretas se están tomando para revertir las situaciones descritas. Al Ministerio de la Mujer, en tanto, oficiará para conocer qué tiene que decir respecto de esta vulneración de derechos la ministra Orellana.

Asimismo, realizó un segundo oficio al Ministerio de Justicia y al director nacional de Gendarmería, respecto de la actual ubicación del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio en una “zona de riesgo”, bajo la cota de inundación.

El parlamentario pidió a las autoridades que le informen sobre un eventual proyecto para el traslado del Centro Penitenciario de San Antonio, solicitando que de existir se le indique la etapa de avance. También que se le dé cuenta del plan de evacuación en caso de que una emergencia o desastre natural lo amerite y concretamente las medidas para que ante esta situación se inhiba el intento de fuga y/o rescate de los reos con mayor compromiso delictual.

Celis destacó que "una situación de ese tipo necesariamente expondrá a la comunidad que transita por el sector, coincidiendo con vías de evacuación, y por lo tanto, es muy importante que se tenga un plan concreto y no se improvise".

Además el diputado Celis, que ha visitado en varias ocasiones el Centro Penitenciario de San Antonio entrevistándose con los funcionarios del lugar, destacó que "teniendo en consideración la actual ubicación en una zona de riesgo es indispensable planificar su traslado, y también considerar que no es posible en el lugar hacer inversiones en infraestructura. Esto afecta a la comunidad carcelaria, en el caso del personal al hacinamiento se suma la abierta hostilidad de reclusas que mediante ruidos molestos y música a alto volumen, les impiden el descanso luego de turnos nocturnos".

En relación a esto es que el legislador RN solicitó que se le informe si existen proyectos para que los gendarmes salientes de turnos de noche puedan descansar en un lugar sin ruido y así de esta forma puedan tener un descanso digno y reparador, a la espera de un eventual traslado del recinto carcelario.

Finalmente, criticó las declaraciones del Ministro de Justicia pidiendo no vincular la lamentable muerte de la aspirante a gendarme, Ignacia Albornoz, con la fatídica marcha de Putre, al tiempo que pide a los gremios “no sacar ventaja de lo sucedido”. Celis dijo que "me impresiona porque se trata precisamente de lo mismo, de falta de preocupación por jóvenes que están a cargo del Estado en su período formativo, a quienes sus familias entregaron para seguir su vocación, con la garantía de que Estado velaría por su seguridad y desarrollo personal y profesional, pero en ambos casos, no fue así y han sido devueltos en un ataúd cubierto con una bandera".

