Denuncian intervención en desembocadura del río Maipo en San Antonio: construyeron dique que impide el libre escurrimiento del agua

Tras recibir información sobre la intervención en la desembocadura del río Maipo, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, efectuó la denuncia a la Dirección General de Aguas (DGA) para efectuar la fiscalización correspondiente y tomar las medidas que sean necesarias para evitar que esta situación siga afectando a los vecinos de este lugar ubicado en San Antonio.

La máxima autoridad regional, junto al director regional de la DGA, Camilo Mansilla, evidenciaron los problemas que se han generado en la desembocadura denunciada por los vecinos y concejales.

"Esta es una faena de la empresa sanitaria Coopagua. Lo que hace es construir un dique en la desembocadura del río Maipo, impidiendo el libre escurrimiento de las aguas. Pedí por oficio la paralización de estas faenas. Hoy la DGA está in situ, se han tomado las coordenadas, hay un informe preliminar, hay un periodo en el cual la empresa se tiene que pronunciar, de aquí al 1 de febrero, pero evidentemente -y asumo la responsabilidad de lo que voy a señalar- como Gobernador Regional de Valparaíso una obra de esta naturaleza me parece completamente impropia si no cuenta con los permisos, si no cuenta con los derechos pertinentes", comentó Mundaca.

De igual forma, sostuvo "también hay una afectación al ecosistema y una afectación, particularmente, a los tributarios de la desembocadura, a los pequeños agricultores que hoy día también se están viendo afectados producto de la falta de agua para producir alimento. Por eso estamos acá y por eso le estamos pidiendo a la Dirección General de Aguas que actúe con la mayor prontitud”.

Por su parte, el titular regional de la DGA comentó que la comunidad "nos ha presentado distintas directrices para poder avanzar en alguna solución, que tienen que ver con proyecciones de una gestión de la cuenca completa, la materia de los servicios sanitarios que hoy se presentan en el territorio, soluciones que tienen que ver en coordinación con la delegación provincial que estamos generando y junto también a la Capitanía de Puerto para que podamos desbancar la arena y el cauce del río y la desembocadura pueda seguir fluyendo; y también dejando muy en claro que hoy día más que nunca es necesario que trabajemos a través de las denuncias para que la DGA logre hacer su trabajo en forma eficiente, pero asimismo riguroso".

Los vecinos del sector de la desembocadura habían efectuado denuncias respecto a la situación del río, el cual ahora presenta un desbancamiento que tendrá que ser intervenido con maquinaria para poder devolver el escurrimiento natural de las aguas.

La delegada presidencial provincial de San Antonio, Caroline Sireau, señaló que "tenemos denuncias de los vecinos, agricultores, también pescadores artesanales, que utilizan esta fuente de agua para la extracción con respecto a este dique y esto se sumó el desembancamiento en la desembocadura del Río Maipo. Hemos informado a las autoridades para que podamos realizar las labores de fiscalización, pero también dar una solución a la emergencia que estamos viviendo y esa parte de la solución es también poder desembancar la desembocadura, ante lo cual ya contamos con las autorizaciones necesarias y las maquinarias".

Durante la fiscalización las autoridades recorrieron el sector, revisando el terreno la desembocadura, conversaron con los vecinos y se realizaron mediciones técnicas que serán incluidas en el informe que determinará las acciones que se tomarán ante esta situación.

