Denuncian a la Municipalidad de Valparaíso por incumplir con esterilizaciones de perros y gatos callejeros de la comuna

Hasta la Contraloría General de la República en Valparaíso llegó el diputado RN, Andrés Celis Montt, en compañía del abogado Rodrigo Díaz Yubero, la Corporación Flora y Fauna Ayiñleo y la concejala RN, Marianella Antonucci, para presentar una denuncia contra la Municipalidad de Valparaíso acusando abandono de deberes respecto a la esterilización de perros y gatos callejeros de la ciudad, y su traslado a caniles municipales donde sean acogidos y alimentados, cautelando también que no impliquen riesgos para la comunidad y que no sean maltratados.

En el documento presentado este miércoles dieron cuenta sobre las labores con las que la Municipalidad de Valparaíso no está cumpliendo. La agrupación animalista Flora y Fauna Ayiñleo se reunió en reiteradas ocasiones con la Dirección del Medio Ambiente del municipio para solicitar la esterilización de gatos y perros en Valparaíso, ante el grave problema de reproducción descontrolada de camadas tristemente diseminadas en diferentes lugares de la ciudad puerto.

Hasta la fecha, el comienzo del programa aún no está definido, aseguró desde la corporación animalista, Isabel Alvarado, quien manifestó que ”lamentablemente tuvimos que llegar a esta instancia, golpeamos muchas puertas en la municipalidad, tuvimos muchas conversaciones pero sigue descontrolada la reproducción de perros callejeros así que tuvimos que llegar a la Contraloría para que nos ayuden y finalmente se hagan las cosas como corresponden de acuerdo a las dos leyes que tenemos sobre responsabilidad y protección animal".

Por su parte, Josefina Letelier, representante de la Fundación Ambientalista Animalista del Derecho a la Vida, dijo que "desde el municipio siempre se ha prometido esterilizaciones y alimentación para los perritos en situación de calle, hemos postulado a proyectos y queda todo en cero, volvemos con la misma la historia”.

Por su parte el diputado RN, Andrés Celis Montt, abordó la fallida licitación del municipio porteño, de 114 millones de pesos, justamente relacionada con la esterilización animal y donde la única oferente tiene varias denuncias por muerte de mascotas.

El parlamentario, representante del distrito 7, señaló que ”siempre es sospechoso cuando se presenta, en este caso una propuesta pública, y aparece un solo oferente. Y ese oferente además tiene denuncias varias por maltrato y crueldad animal. Se declara desierta y ya van años donde Valparaíso nuevamente no se hace cargo de una obligación que está por la ley Cholito, de tenencia responsable de animales, donde hay varias exigencias, entre otras, el retiro de los animales que están en la vía pública.”

El legislador además criticó al alcalde Jorge Sharp, indicando que ”veremos si el municipio y el alcalde Sharp es tan animalista como su slogan, como pregonan y como tanto él lo dice. Una de las exigencias justamente es que los municipios hagan un catastro y para eso hay fondos disponibles a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Pero el alcalde Sharp no postula a estos fondos y solamente hace uso del don de la palabra, de dar discursos o frases que van dirigidas al mundo animal o al mundo medioambientalista, pero al momento de querer postular a fondos para hacer un catastro, para ver cuántos perros o gatos hay en la ciudad, no hace uso de aquellos elementos que hoy día la misma ley pone a disposición de los municipios".

El abogado a cargo de la presentación a Contraloría, Rodrigo Díaz Yubero, hizo hincapié en que ”los planes de esterilización no se están realizando, y no se debe olvidar que el problema del abandono de deberes en esta materia tiene que ser entendido como un descuido, un sorprendente descuido, un abandono u olvido de las obligaciones que se tienen en el ejercicio de una función pública, sobre todo cuando estamos frente a un momento de mucha gravedad. Y la situación que hoy día está ocurriendo con la proliferación de animales en las calles de Valparaíso es gravísima. Es gravísima y ese es el gran temor que tienen las agrupaciones, razón por la que hemos hecho esta presentación a la Contraloría, pidiendo que Contraloría, a su vez, le solicite informe a la municipalidad y que le diga, a ver, explique en qué condiciones se está cumpliendo o no se está cumpliendo con las obligaciones que usted tiene en materia de control de las poblaciones animales, y específicamente con los planes de esterilización.”

Yubero agregó que tras la presentación quedan a la espera de un pronunciamiento favorable de parte de Contraloría. ”Esperamos que sea en el afán de instruir a la municipalidad a que cumpla de manera efectiva con lo que son los planes en materia de control de población animal y específicamente los planes de esterilización que, insisto, llevan años las organizaciones solicitando que estos planes se ejecuten de una manera eficaz. Y por eso han llegado acá, por eso yo estoy con ellas, porque ha pasado mucho tiempo y ellos están aterrados de que nada se ha prácticamente realizado. Y hoy día hay muchas jaurías que están vagando por distintos lugares de la ciudad".

Actualmente en Valparaíso existe una población descontrolada de perros y gatos, pese a que existe la obligación del municipio de efectuar el retiro de los perros abandonados que circulan por las vías públicas, en conformidad con las atribuciones que les otorga la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, al disponer que corresponde a dichas entidades como función privativa de las mismas, el aseo y ornato de la comuna, y las funciones relacionadas con la salud pública, el medio ambiente y la prevención de riesgos, considerando además que tienen como atribución esencial la de administrar los bienes nacionales de uso público.

No obstante, el plan de Valparaíso se ha transformado en una zona peligrosa, a causa entre otros factores, de la presencia constante y creciente de población de perros abandonados, siendo posible observar verdaderas jaurías durante las 24 horas del día, cuestión que a esta alturas es una situación insostenible de conculcación de derechos para quienes viven en las cercanías. Además de hacer sus necesidades en cualquier lugar, esta población canina de carácter permanente en las calles, es potencial portadora de infecciones y del vector de la rabia, constituyendo una grave amenaza para la salud de la población y de quienes viven o transitan en el plan de la ciudad.

PURANOTICIA