Delincuencia desatada amenaza a residentes de la zona oriente del plan de Viña del Mar

“Me asaltaron en 2 Norte con 6 Oriente, me robaron la bandolera y los dos bastones y me dejaron en el suelo a eso de las 10 de la noche”. “Fui a pasear a mi perro y llegaron unos tipos con cuchillo a asaltarme”. Estos son parte de los relatos de vecinos del sector oriente del plan de Viña del Mar, quienes mes a mes ven cómo este tipo de situaciones, en vez de disminuir, vuelven a repetirse.

“Están asaltando a la gente adulta mayor afuera del supermercado Santa Isabel y afuera de la tienda de 5 Norte con calle Quillota, también en el paradero de 7 y 8 Norte con 5 Oriente. Está mala la cosa”, relata Carmen Gloria Mickman, secretaria de la Junta de Vecinos Rioja, quien ve cómo día a día llegan reclamos a la sede por los problemas de delincuencia que hay en la zona.

“Esto ha empeorado cada vez más. Hay mucha delincuencia, mucho ladrón vigilando, incluso con escaleras plegables. Abren los portones electrónicos, entran a las casas habiendo moradores igual, te golpean; adentro se llevan todo lo que pueden, te asaltan a cualquier hora. Pasan cabros de a dos a tres recorriendo el sector a distintas horas”, relata la dirigente.

Además, menciona que hay tres prostíbulos en el sector, lo que a su juicio facilita la venta de drogas y delitos. Uno de ellos está en 6 Oriente, entre 1 y 2 Norte, y otros dos en un pasaje entre 1 Norte y 5 Oriente. “Eso ha traído los traficantes y venta de droga, entonces está bien complicado. También venden droga en los jardines de 6 Oriente, entre 4 y 3 Norte”, dijo.

Hace unas semanas tuvieron una reunión con Carabineros, pero “hay poca vigilancia policial porque hay poco contingente en la zona, y la gran mayoría se preocupa del sector comercial. Por acá de vez en cuando pasan patrullas. Estamos en abandono”.

Lo mismo alega otro residente del edificio Nuevo Oriente, en 5 Norte con Quillota, lugar que -además- es frecuentemente visitado por la alcaldesa Macarena Ripamonti. El vecino, quien prefirió no dar su nombre, cuenta que “en Viña siempre han habido asaltos y robos, pero hoy ese tipo de hechos han aumentado notoriamente. He vivido 20 años en este sector, y lo conozco. Evidencia de esto es que en los grupos de WhatsApp del sector permanentemente están subiendo fotos de asaltantes, registro de cámaras de seguridad, relatos de personas que han sufrido esto, en distintos momentos del día y muchas veces esto está amparado por los sistemas que hoy existen y que antes no, como los Uber o reparto en motocicleta. Hoy tenemos este fenómeno nuevo, hay más asaltos pero no hay una capacidad de reacción adecuada que tenga relación con este tipo de hechos. Siempre va a ser grave un lanzazo o carterazo, pero es relevante que estamos hablando de una zona que frecuenta la alcaldesa, quien, igual que todos nosotros, se está exponiendo a todo esto”.

Entre las medidas que propone para que se pueda ir mitigando el problema está “mantener el follaje de los árboles siempre muy corto, para que no se tapen las luminarias públicas. Finalmente el radio que cubre la iluminación es cada vez menor. Aumentar las rondas y patrullajes de las camionetas de seguridad. En mi edificio pasan los carabineros tres veces en la noche, pero son 12 horas, es un patrullaje en promedio cada cuatro horas, no hay un efecto disuasivo real. Lo otro sería poner botones de pánico y cámaras. La población Vergara tiene mucho adulto mayor, es gente muy vulnerable, la van a botar, le van a quebrar las caderas. Los robos y asaltos están a la orden del día”.

Al respecto, el concejal Pablo González, presidente de la Comisión de Seguridad, señaló a Puranoticia.cl que “se debe elaborar un plan de intervención con una estrategia focalizada que permita responder a las denuncias y, al mismo tiempo, a la información que han levantado las mismas comunidades del plan considerando que es el eje central de la ciudad, no sólo para nuestras vecinas y vecinos, sino para los trabajadores y personas de las comunas aledañas que a diario hacen su cotidianeidad en nuestra ciudad por distintos motivos, y dado los últimos acontecimientos, es urgente”.

De hecho, a propósito de lo ocurrido con los incendios de febrero y la presencia del Jefe de la Defensa Nacional (Jedena) en la ciudad, planteó una alternativa para optimizar recursos. “No sólo tenemos el desafío de la recuperación del espacio público, con mejores luminarias y mejorar las condiciones situacionales de algunos sectores y calles de nuestra comuna, sino también responder a la sensación de inseguridad que va de la mano con que el Jedena, dada la coyuntura que a raíz del incendio tenemos, disponga mayor fuerza militar a resguardar las zonas siniestradas, liberando a las policías para que sigan con su trabajo de prevención del delito y de esta disuasión que ayuda bastante a hacer que las personas se sientan más seguras”.

