Delegada descarta que Gobernador se haya inmiscuido en su labor y afirma que "nuestras competencias se pueden complementar"

El paro de los camioneros en diferentes puntos de las rutas de la región de Valparaíso puso nuevamente en la palestra un tema que viene siendo discutido desde incluso antes que asumiera el Gobierno el presidente Gabriel Boric, como lo fue el traspaso de las competencias del Delegado Presidencial Regional a la figura del Gobernador Regional, incluso con la promesa de terminar con la figura del primero.

Y es que en el marco de la medida adoptada por los transportistas, el gobernador regional Rodrigo Mundaca sostuvo una reunión con dirigentes de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región (Fedequinta), con quienes se comprometió a ser un puente con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, órgano que está a cargo de las respectivas Delegaciones Presidenciales.

Por esta razón, y considerando que la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, se encuentra de visita en Rapa Nui, la acción adoptada por el gobernador Mundaca pudo ser perfectamente interpretada como una intromisión en las competencias de la máxima autoridad de La Moneda en la región.

"Me han pedido que actúe como un facilitador del diálogo y me he puesto a disposición para poder facilitarlo, para poder colocar en la centralidad el buen vivir en la región de Valparaíso, como corresponde. He hablado con la Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, quien se ofreció a gestionar rápidamente una conversación con Manuel Monsalve, que hoy actúa como Ministro del Interior subrogante", dijo Mundaca respecto a la conversación sostenida con los jefes directos de Sofía González.

De igual forma, el Gobernador Regional expresó tras la reunión con los camioneros que "el Ministro (s) cumplió y me llamó inmediatamente. Nos ha señalado que está a disposición de poder conversar. (...) Le señalé que es muy importante que el diálogo no se rompa, que es la única forma que tenemos de llegar a buen puerto, a un buen acuerdo, porque si el diálogo se rompe, los acuerdos son muy difícil de poder cumplir".

Los rumores respecto a que la reunión generó algo de incomodidad, se hicieron más fuertes luego que, inesperadamente, desde la Delegación Presidencial Regional hicieran un llamado a la prensa a cubrir una vocería del delegado (s) Fidel Cueto, quien se referiría a lo ocurrido con el paro de los camioneros en la Quinta Región.

Si bien, en la convocatoria se indicaba que Cueto entregaría las medidas que se aplicarán en la región a raíz del paro, lo cierto es que la autoridad señaló que el detalle lo entregaría el ministro (s) Manuel Monsalve, y sólo se remitió a manifestar que "la interferencia le ha provocado problemas a la gente, que no ha podido llegar a sus lugares de trabajo, a los colegios... hay vehículos de emergencia que no han podido llegar a tiempo; entonces, ese tipo de cosas queremos puntualizarlas".

Frente a esta posible intrusión de Rodrigo Mundaca en terrenos de Sofía González, la propia delegada presidencial se refirió al respecto señalando a radio Biobío que "las competencias son diferentes, pero lo importante aquí es que estamos poniendo en el centro a las personas y el poder garantizar el libre tránsito, un derecho que tenemos todos y todas de poder llegar a nuestras casas de manera tranquila, en orden, seguro y de manera expedita".

Por esto, aseguró que "ahí, cada una de nuestras competencias, cada una de nuestras labores y responsabilidades se pueden complementar absolutamente. En mi caso, mi rol da cuenta de la jefatura administrativa de las policías y en ese rol es que he instruido el despeje de las rutas, lo que resultó de manera adecuada en la ruta 68 y, además, los carabineros están desplegados por el territorio generando instancias de diálogo con quienes insisten estar en este lugar".

