Choque de competencias: Gobernador de Valparaíso toma la iniciativa en paro de camioneros y deja en desventaja a Delegada

La paralización de los camioneros en la región de Valparaíso, acción que ha colapsado un tramo de la ruta 68 y otros puntos del territorio, ha servido como factor para reactivar el viejo anhelo del gobernador Rodrigo Mundaca de adquirir mayores competencias para su cargo, y más aún considerando que la encargada de velar por la seguridad, la delegada presidencial regional, Sofía González, se encuentra en Rapa Nui.

Si bien, más temprano, la máxima autoridad de La Moneda en la zona afirmó desde Isla de Pascua que "insistiremos en el diálogo y en hacernos cargo de las demandas"; pasadas las horas, la autoridad elegida democráticamente sostuvo una sorpresiva reunión con dirigentes de los camioneros a nivel regional, con quienes se comprometió a ser garante y facilitador del diálogo con el ministro del Interior y Seguridad Pública (s), Manuel Monsalve.

"Me han pedido que actúe como un facilitador del diálogo y me he puesto a disposición para poder facilitar el diálogo, para poder colocar en la centralidad el buen vivir en la región de Valparaíso, como corresponde. He hablado con la Vicepresidenta de la República, Carolina Tohá, quien se ofreció a gestionar rápidamente una conversación con Manuel Monsalve, que hoy actúa como Ministro del Interior subrogante", dijo Mundaca tras salir de la cita con los dirigentes de Fedequinta.

El Gobernador Regional de Valparaíso también sostuvo que "el Ministro (s) cumplió y me llamó inmediatamente. Nos ha señalado que está a disposición de poder conversar. Estamos esperando que se den los tiempos, ya que está la discusión de Presupuesto. Le señalé que es muy importante hoy que el diálogo no se rompa, que el diálogo es la única forma que tenemos de llegar a buen puerto, a un buen acuerdo, porque si el diálogo se rompe, los acuerdos son muy difícil de poder cumplir".

Mientras el Gobernador Regional se comunicó con el jefe directo de la delegada Sofía González, desde la Delegación Presidencial activaron sus acciones y salieron al paso rápidamente llamando a una convocatoria de prensa de última hora, donde el delegado regional (s) Fidel Cueto se refirió escuetamente al paro de los transportistas.

"La interferencia le ha provocado problemas a la gente, que no ha podido llegar a sus lugares de trabajo, a los colegios, hay vehículos de emergencia que no han podido llegar a tiempo; entonces, ese tipo de cosas queremos puntualizarlas. Este paro no nos afecta como Gobierno, sino que afecta a toda la gente", subrayó.

Mientras el Gobierno salía del paso ante la arremetida del gobernador Mundaca, éste señaló tras la reunión que "me quedaré en el Gobierno Regional el tiempo que sea necesario para facilitar esta conversación, ya sea aquí, en Santiago o donde los dirigentes determinen. Pero quiero que sepan que el Gobierno Regional pone la centralidad en la región. Estamos preocupados por nuestra región, por el proceso que encabezamos y por que hoy día prevalezca la cordura, los acuerdos y el diálogo".

Iván Mateluna, presidente de Fedequinta, sostuvo al respecto que "sé que es difícil a veces llegar a acuerdos o a las cifras que se están pidiendo, de acuerdo a los presupuestos de la Nación, pero creemos firmemente que se puede hacer un gesto para llegar a remediar esta situación porque hoy nosotros como federación regional no estamos involucrados 100% aún, pero sí vamos a involucrarnos para ser la cabeza de la gente que está hoy día en la carretera".

