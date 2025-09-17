Decretan prisión preventiva para funcionario municipal que mordió la oreja del alcalde de Melipeuco

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva contra un funcionario municipal, acusado de atacar al alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao (IND. - PPD), durante una actividad por las Fiestas Patrias.

El incidente terminó con una grave lesión: el agresor le arrancó parte de la oreja de una mordida.

La fiscal Nelly Marabolí, del Ministerio Público de La Araucanía, confirmó que se formalizó la investigación por el delito de lesiones graves gravísimas. En un video explicativo, la persecutora detalló que el tribunal acogió la solicitud de aplicar la medida cautelar más intensa, al considerar que la libertad del imputado “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

El tribunal fijó un plazo de dos meses para la investigación y precisó que el jefe comunal sufrió “una herida compleja del pabellón auricular izquierdo” como consecuencia del ataque.

ALCALDE CUESTIONADO

Alejandro Cuminao fue electo como alcalde de Melipeuco en 2021 con 1.943 votos (52,66%) y reelecto en 2024 con 3.472 sufragios (61,01%). El Agrónomo ha estado en el foco de la Contraloría Regional de La Araucanía durante este año, tras el inicio de un sumario por presuntas irregularidades en contrataciones dentro del municipio.

Entre los antecedentes revisados por el organismo, se detectó que Cuminao aprobó en 2022 y 2023 la renovación de contratas de la madre de su hija, quien se desempeñaba como encargada comunal de la Unidad Técnico Pedagógica, y del hermano de esta funcionaria. Según la legislación vigente, debió haberse abstenido de participar en dichas decisiones.

La Contraloría también observó contrataciones de otros dos funcionarios con vínculos de parentesco con la directora de Desarrollo Comunitario del municipio.

Además, según Ciper Chile, el organismo se pronunció en marzo de 2023 sobre el nombramiento de Verónica Burgos como jefa de Desarrollo Comunitario (Dideco).

Burgos es sobrina del concejal Erick Burgos (UDI), quien ocupa ese cargo desde 2016. Aunque ella había ingresado al municipio en 2015 bajo la modalidad de honorarios, fue designada en un cargo directivo el 29 de junio de 2021 por la nueva administración.

