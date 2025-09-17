Funcionario muerde la oreja del alcalde de Melipeuco durante celebración de Fiestas Patrias: autoridad fue sometido a una intervención quirúrgica

Un hombre de 28 años fue detenido tras ser acusado de abalanzarse sobre el alcalde de Melipeuco, Alejandro Cuminao, y morderlo en una oreja, arrancándole parte del cartílago.

Según consignó Emol, el hecho ocurrió a eso de las 22:30 horas en el marco de una actividad de Fiestas Patrias en una parcela en el sector El Escorial, cuando el jefe comunal fue atacado mientras se despedía de los asistentes.

El funcionario que se desempeña en la Unidad de Desarrollo Local de la municipalidad se abalanzó sobre el alcalde y le mordió la oreja izquierda, para posteriormente huir del lugar.

Debido a esta situación, el jefe comunal debió ser trasladado al servicio de urgencia del Hospital de Cunco, donde se estableció que había sufrido una herida en el "pabellón auricular externa".

El alcalde fue derivado más tarde al Hospital Regional de Temuco para ser sometido a una intervención quirúrgica para la reconstrucción de su oreja.

En tanto, personal policial logró la detención del presunto responsable del ataque. La Fiscalía instruyó a personal especializado de Carabineros para realizar las pericias correspondientes en este caso.

PURANOTICIA