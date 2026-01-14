Decretan prisión preventiva para acusado de golpear a adulto mayor y quemarlo al interior de una vivienda en Alto Biobío

El Juzgado de Garantía de Santa Bárbara dejó en prisión preventiva a R.S.V.S., imputado como autor del delito consumado de homicidio calificado (alevosía y aumentar deliberadamente el dolor del ofendido), crimen perpetrado en la comuna de Alto Biobío.

En la audiencia de formalización, la magistrada Viviana Garrido Cabrera ordenó el ingreso en prisión del sujeto por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.

Según expuso la Fiscalía, entre las 23:00 horas del 9 de enero de 2026 y las primeras horas del día siguiente, R.S.V.S. llegó hasta el domicilio de su expareja, ubicado en la comunidad Cauñicú en la comuna de Alto Biobío, para comprar una caja de vino.

Como estaba en evidente estado de ebriedad, su expareja le negó la venta, por lo que el sujeto ingresó a la fuerza y, una vez, al interior del inmueble procedió a golpear en forma reiterada a la víctima, el amigo de la dueña de casa, Marcial Lagos Seguel de 75 años, hasta dejarlo inconsciente. Luego trató de agredir a su expareja, quien logró huir del lugar.

Finalmente, el imputado tomó un bidón con bencina que se encontraba en el inmueble, lo vertió y prendió fuego a la casa, a sabiendas de que Lagos Seguel se encontraba al interior e inconsciente, quien perdió la vida por acción del fuego.

(Imagen referencial)

