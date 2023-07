Decretan arresto domiciliario total para estudiante de 14 años acusado de violar a compañera de escuela en Limache

Con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima quedó un adolescente de 14 años, acusado de violar a una niña de 12 años en Limache.

Ambos son estudiantes de la Escuela Básica Superior Mixta N°88 de la citada comuna de la región de Valparaíso.

Según relató la madre de la víctima al concurrir hasta la Tercera Comisaría de Limache, su hija fue atacada y abandonada en cercanías de una línea férrea.

La mujer declaró su inconformidad con la medida decretada contra el adolescente. "No era lo que esperaba, que era que en los meses de investigación quedara detenido", sostuvo en diálogo con radio Biobío.

"El alcalde y concejales se contactaron conmigo, me han brindado toda la ayuda; está con psicóloga particular. Lo único que me importa es que mi hija esté bien, no está pasando un buen momento, está muy mal. Espero que vaya preso y que pague", agregó.

Cabe señalar que el plazo de la investigación respectiva fue fijado en 120 días.

