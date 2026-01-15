Declaran Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas para cinco comunas de la región de Atacama

Click acá para ir directamente al contenido
Se pronostican probables tormentas eléctricas en cordillera desde este viernes y hasta el domingo 18.

Jueves 15 de enero de 2026 16:55
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen por tormentas eléctricas.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región de Atacama:

Alertamiento: Aviso A13-4

  • Pronóstico: Probables tormentas eléctricas en cordillera desde este viernes y hasta el domingo 18.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Atacama, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Alto del Carmen por tormentas eléctricas, vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Según indicó Senapred, la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

(Imagen referencial)

