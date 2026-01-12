Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región de Aysén por precipitaciones y probabilidad de ocurrencia de aluviones

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región de Aysén por precipitaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la zona:

Alerta AA5

Pronóstico: Precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en corto periodo de tiempo en cordillera austral sur.

Aviso A14:

Precipitaciones normales a moderadas en cordillera austral norte, cordillera austral sur y patagonia subandina sur.

Asimismo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a través de su minuta técnica por peligro de remoción en masa, indica que la probabilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es muy alta para el sector insular sur, alta para el litoral interior, cordillera austral norte, cordillera austral sur y patagonia subandina sur, y moderada en el sector insular norte y patagonia subandina norte.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Aysén, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por precipitaciones, vigente desde este lunes y "hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten".

Según indicó Senapred, la declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA