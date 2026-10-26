Declaran Alerta Roja para la comuna de Requínoa tras paso de tornado que provocó diversos daños

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja por tornado para la comuna de Requínoa.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se han detectado condiciones atmosféricas de extrema inestabilidad en la zona centro-sur de la región de O'Higgins, registrándose el desarrollo de nubes tornádicas en la comuna de Requínoa.

El organismo indicó que "este fenómeno representa una amenaza severa e inmediata para la seguridad de la población, debido a su potencial para causar voladuras de techos, caída de árboles, colapso de redes eléctricas, proyección de elementos contundentes y daños graves en la infraestructura residencial y productiva".

Debido a lo anterior, se registró un tornado clasificado de manera preliminar como EF-2 por la Dirección Meteorológica de Chile, con rangos de vientos que oscilan entre los 179 y 218 km/h, el cual provocó afectaciones en domicilios, diversas estructuras y vehículos cuyas magnitudes se encuentran siendo evaluadas por personal municipal en terreno.

Del mismo modo, se reportó afectación en un establecimiento educacional el cual mantiene en curso su evaluación de daños.

Por otra parte, se registra la interrupción del servicio de suministro de electricidad que afecta a 7.760 clientes.

Finalmente, se informó la suspensión del tránsito ferroviario producto de la caída de postes sobre la línea férrea.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de O’Higgins, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Roja por tornado para la comuna de Requínoa, vigente desde este lunes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

PURANOTICIA