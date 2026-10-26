Tornado EF-2 desata graves daños en Requinoa: derribó una veintena de postes

Un fenómeno meteorológico de gran intensidad sorprendió la tarde de este lunes a habitantes de la región de O’Higgins, luego de que se reportara la formación de un tornado en el sector comprendido entre las comunas de Requínoa y Rengo.

La situación quedó registrada en imágenes y videos difundidos a través de redes sociales, donde se aprecia la magnitud del evento. Incluso, el fenómeno pudo observarse desde la ruta 5 Sur, llamando la atención de quienes transitaban por la principal carretera del país.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile calificaron el evento como un tornado de categoría EF-2, escala que contempla vientos estimados entre los 179 y 218 kilómetros por hora. La clasificación, sin embargo, tiene carácter preliminar.

El alcalde de Requinoa, Waldo Valdivia, detalló en entrevista con T13 En Vivo que el Colegio Tricahue "sufrió daños importantísimos: la destrucción total del gimnasio, techumbre, ventanales y containers".

A esto se suma "muchos postes quebrados, planchas de zinc en el tendido eléctrico, varias propiedades afectadas".

"Hasta el momento no tenemos informes de lesiones, pero sí pérdidas materiales importantes", agregó.

La autoridad recalcó que "en el colegio estaban los alumnos, el director dice que no hay daños de personas, pero la infraestructura es impactante ver los techos que volaron. Es terrible lo que ha pasado".

En paralelo, la empresa CGE informó sobre interrupciones del suministro eléctrico en Requínoa, aunque por ahora no se ha confirmado oficialmente si los cortes están directamente relacionados con el fenómeno meteorológico.

Los antecedentes sobre los eventuales daños y las consecuencias del fenómeno deberán ser precisados a medida que avance la evaluación en terreno.

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