De cores republicanos a ex autoridades DC: Las transversales redes de apoyo de Manuel Millones en su carrera a la Gobernación

En más de alguna entrevista que el consejero regional y candidato a la Gobernación Regional de Valparaíso, Manuel Millones Chirino, ha destacado como uno de sus principales atributos que es un constructor de acuerdos, propósito que consigue gracias a su capacidad de dialogar con representantes de diversos sectores políticos y de varios rubros, como por ejemplo el de salud o el del transporte, entre otros.

"Uno es por su historia, por su comportamiento, porque es capaz de construir acuerdos en beneficio de la región, y otros no... entonces hay gente que tiene afectos por uno", señaló en una reciente entrevista con Puranoticia TV, donde además recordó que es justamente este atributo el que el 2014 lo hizo ser convocado por la mismísima Presidenta Bachelet a conformar la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización, representando a la región de Valparaíso en esta instancia.

Es precisamente esta capacidad de dialogar y llegar a acuerdos con distintos sectores políticos el que tiene posicionado a Manuel Millones como una de las cartas más fuertes de la oposición de cara a la elección que tendrá lugar sábado 26 y domingo 27 de octubre en el país, donde competirá no sólo contra el actual gobernador Rodrigo Mundaca, sino que ante "cercanos" políticos como María José Hoffmann, la carta UDI de Chile Vamos; y Francesco Venezian, candidato del Partido Republicano.

En ese sentido, Puranoticia.cl indagó quiénes son las personas que componen esta transversal red de apoyos que tiene el candidato independiente –aunque en cupo del Partido Social Cristiano–, detectando que van desde insignes figuras o ex figuras de la Unión Demócrata Independiente (partido en el que Millones militó hasta diciembre de 2019) hasta conocidas ex autoridades regionales de la Democracia Cristiana.

Uno de los más renombrados es Jorge Arancibia, ex senador UDI, ex integrante de dla Convención Constitucional y ex comandante en jefe de la Armada de Chile. Otro nombre es el de Edmundo Eluchans, ex consejero constitucional de la UDI y ex presidente de la Cámara de Diputados. Los apoyos en la derecha van desde un extremo a otro, pues los consejeros regionales del Partido Republicano, Iván Soto y Marcos Tricallotis también lo apoyan, pese a que su colectividad tiene un candidato propio a estos comicios. Iván Reyes, jefe de bancada de los cores de Renovación Nacional es otro de ellos.

Pero Millones también agrupa apoyos de algunas ex figuras de la Democracia Cristiana, hoy independientes o militantes de otros partidos, como el ex diputado Daniel Verdessi, quien hoy compite como candidato de Demócratas al Core de Valparaíso. En similar posición se encuentra el ex gobernador provincial de Marga Marga, Christian Cárdenas, quien pretende quedarse con la Alcaldía de Quilpué. A ellos se suma el director del Centro de Estudios Regionales, ex Core DC y actual candidato al mismo cargo, Manuel Tobar. Ex seremi DC de Bienes Nacionales, Daniel Vergara, es otro.

Por el lado de Evópoli también concita respaldos de cara a las elecciones de fines de octubre, pues Manuel Millones ha recibido el apoyo de figuras como la concejala y ex precandidata de Evópoli a la Alcaldía de Concón, María José Aguirre. A ella se suman los ex candidatos del partido Ricardo Urenda y Maribel Arancibia. Otro de los apoyos expresados a su candidatura lo dio Jaime Morales, ex candidato a Alcalde de Valparaíso.

Su trabajo en favor de iniciativas de la salud, principalmente relacionadas a causas sobre el cáncer, ha generado que también reciba apoyos en el sector, ya sea de ex autoridades como de médicos y hasta ex directores de centros asistenciales. En este grupo entran los ex seremis de Salud, Jaime Jamett y George Hübner. Quienes también le han expresado su apoyo han sido los ex directores del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, Dr. Mauricio Cancino y Javier Del Río; al igual que el ex jefe del servicio de Oncología del mismo recinto, Dr. Germán Rey. Otro médico que lo apoya es el director del Centro de Fertilidad Asistida de la U. de Valparaíso, Dr. Anibal Scarella. El Dr. Ramón García, ex alcalde de Villa Alemana y actual candidato a Core, es otro de ellos, al igual que el Dr. Luis Alberto Córdoba, ex concejal y director del Cesfam de Olmué.

Desde el "piñerismo" también le han entregado su apoyo. Se trata de ex autoridades durante los dos Gobiernos del ex Presidente, quienes incluso le han ayudado a confeccionar su programa de Gobierno Regional. En este grupo están el ex seremi de Economía, Alejandro Garrido; los ex seremis de Vivienda y Urbanismo, Matías Avsolomovich y Felipe Vergara; el ex seremi de Transportes y Telecomunicaciones, José Emilio Guzmán; el ex seremi de Obras Públicas, Pedro Sariego; la ex directora del Servicio Mejor Niñez, Carolina Lopez; y el ex director de Indap, Fernando Torregrosa.

En esta cruzada también entran otras destacadas personalidades de la sociedad civil, como el del ex presidente regional de la Asociación de Funcionarios Municipales, Marcelo Quezada; el de la abogada porteña Jeanette Bruna; y el de Luis Parot, quien incluso fuera concejal y presidente regional de la UDI en Valparaíso.

"VALORACIÓN A MI TRAYECTORIA"

Ante todos estos respaldos expresados a su candidatura, Manuel Millones sostuvo en conversación con Puranoticia.cl que "atribuyo estos apoyos a la valoración de mi trayectoria y mi trabajo, donde siempre ha primado el sentido común. No hay duda que genero confianza en todos los sectores de la sociedad y muy especialmente en aquellos más postergados y en la clase media, quienes reconocen mi compromiso con sus necesidades y demandas". Y es que a su juicio, "mi mayor riqueza y fortaleza proviene del cariño y apoyo de la gente. Es ese respaldo el que me impulsa y fortalece, más allá de cualquier comparación. Mi ventaja reside en el profundo conocimiento que tengo de la región, sus problemas y de las personas que la habitan y finalmente el residir en el territorio que uno desea servir , es lo básico para cualquier persona que desea ejercer un cargo regional o comunal".

"La muestra de apoyo por parte de profesionales de la salud, de manera transversal, me llena de orgullo y emoción, ya que no es frecuente recibir este tipo de reconocimiento de manera pública, y mucho menos por diversas autoridades y especialistas del sector. Sin duda, esto refleja el aprecio y la confianza hacia mi labor de años en beneficio de la salud pública. Mi dedicación y compromiso se han plasmado en la consecución de financiamiento para equipamiento, infraestructura, tecnología y otras áreas fundamentales, mejorando la calidad de vida de los usuarios del sistema público que padecen las consecuencias de las brechas existentes. En definitiva, me respaldan porque valoran mi trayectoria y esfuerzo", agregó.

Finalmente expuso que "me ha sorprendido gratamente el apoyo de los médicos y de ex seremis del Gobierno del Presidente Piñera. Este respaldo tiene un valor especial para mí, ya que proviene de profesionales con una gran trayectoria y compromiso en el ámbito de la salud pública. Su reconocimiento no sólo refleja la confianza en mi trabajo, sino también una valoración al esfuerzo que hemos realizado en conjunto para mejorar el bienestar de la población y fortalecer el sistema de salud, especialmente en tiempos tan desafiantes como los que hemos enfrentado , como fue la pandemia y otras coyunturas que han golpeado la salud de la comunidad regional".

Vale indicar que a este grupo también entran figuras del transporte, portuario y de la pesca. Un respaldo relevante también ha sido el que proviene de las ONG de niños con capacidades diferentes. De igual forma, destaca el respaldo del Partido Social Cristiano a su candidatura, y cuyo principal tronco es el mundo evangélico, además de los candidatos a alcaldes, cores y concejales que lleva esta colectividad en toda la Quinta Región, lo que da aún más sustento a la opción de Manuel Millones como Gobernador.

