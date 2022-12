Damnificados por incendio en Viña denuncian robos y a inescrupulosos que buscan apropiarse de ayuda solidaria 

La tragedia que desató en el incendio urbano-forestal registrado en la parte alta de Viña del Mar el jueves pasado dejó innumerables muestras de solidaridad por parte de los chilenos, pero también ha dejado en evidencia lo más oscuro del ser humano.

Y es que a días de la emergencia que consumió 280 viviendas, dejó a 800 damnificados y le cobró la vida a dos personas, un grupo de inescrupulosos se ha trasladado al sitio del suceso para robar las pocas especies que rescataron los afectados, además de apoderarse de parte de la ayuda que ha llegado.

"Es para no creerlo, pero así ha sido. A algunos vecinos les han robado las rejas, que fue lo único que no se les quemó en una casa y hasta el cobre de las cañerías", indicó a La Estrella de Valparaíso una vecina, la que agregó que "parece un mal chiste, pero así ha sido. Es triste decirlo, pero no es gente de la población. Acá todos nos conocemos. Son personas de otros lados".

Una situación similar denunció Janet Márquez, presidenta del Comité Bellavista Las Palmas, quien denunció que "personas que no sufrieron problemas por el incendio han presionado para hacerse de las donaciones".

Otra vecina manifestó que "es verdad que está pasando lo de los robos. Estamos con miedo porque quieren llevarse el cobre que quedó de los medidores y hasta lo más mínimo. Así que los mismos vecinos salen a hacer guardia en la noche".

