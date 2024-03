Cuestionan plan del municipio de Viña del Mar de gastar $290 millones en carpas para damnificados

Inmediatas críticas ha generado el plan del municipio de Viña del Mar que busca comprar dos mil carpas, más utensilios y ollas para familias damnificadas por los incendios, mediante un gasto que alcanza los $290 millones.

La medida generó cuestionamientos al interior del concejo municipal, por tratarse de una decisión tardía e innecesaria, a un mes de ocurridos los incendios que azotaron la comuna.

“Después de más de una mes de ocurrida la catástrofe, no me parece ni justa ni digna entregar a las familias afectadas dos mil carpas (…) Gastarse 300 millones de pesos en esto es una bofetada a los damnificados. Viña del Mar se convertirá en el campamento de carpas más grande de Chile y no habremos mejorado un ápice la calidad de vida de las personas”, afirmó el concejal DC, René Lues.

Por su parte, el concejal Pablo Gómez del PC afirmó que solo se ha recolectado información respecto de las necesidades de las personas afectadas, en el contexto de la utilización correcta de los recursos aportados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE)

"En este sentido, no deberían haber dobles lecturas, acá simplemente se solicitó información y el diagnóstico que distintos equipos municipales, que han estado deplegados en el territorio, han podido levantar en los distintos sectores siniestrados, para tener certeza de que estamos respondiendo a las necesidades de las familias siniestradas, considerando que hemos recibido recursos de la Subdere a raíz de esta emergencia", explicó a radio Biobío.

Hasta el momento el municipio de Viña del Mar no se ha referido a este tema.

PURANOTICIA