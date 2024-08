¿Cuánto pesan los diputados de la región de Valparaíso en redes sociales? Completo mapa de los seguidores de los 16 parlamentarios

"En Chile hay dos tipos de delincuentes: los del barrio alto y el resto de Chile. Los de cuello y corbata de Sanhattan y los del resto de Chile, porque parece que la cuna donde uno nace es una especie de agravante fantasma del Código Penal, donde la herencia familiar termina siendo una especie de eximente de responsabilidad penal", parte diciendo el diputado Diego Ibáñez (FA) en un reel en su cuenta de Instagram fijado y con más de 106 mil likes o "me gusta", cuando habla del proyecto de ley de delitos económicos.

No es el último video que ha subido. Ese data de mediados de mayo, pero en su cuenta con más de 125 mil followers (o seguidores), sube contenido, especialmente en videos editados de él opinando sobre algún tema contingente, con una frecuencia de entre dos a cuatro días. Cada uno supera prácticamente siempre los mil likes, mientras que en el caso de las fotos la cifra es más inestable, desde 90 hasta 3 mil, dependiendo del tema.

El expresidente interino del Frente Amplio y diputado por el Distrito 6, que comprende las comunas de Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar, en la Quinta Región, es el legislador de la zona con más seguidores en Instagram, seguido por otros dos: Hotuiti Teao (Evópoli), del Distrito 7 (Valparaíso, Juan Fernández, Isla de Pascua, Viña del Mar, Concón, Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo) con 97.100 followers, y Andrés Longton (RN) del Distrito 6, con 93.800, según el análisis hecho por Puranoticia.cl.

SENSACIÓN DE CERCANÍA

Esta red social y otras han permitido a los políticos tener una línea más directa con la ciudadanía que los vota o que simpatiza con sus ideas, generando una sensación en la comunidad online de estar más conectados con sus autoridades, a la vez que para las autoridades es un mecanismo de entregar contenido y presentar sus posturas políticas sin tener que necesitar a los medios de comunicación más tradicionales. La posibilidad de interactuar con ellos, a su vez, presenta una ventaja y desventaja, dependiendo de la recepción del contenido entregado y de la popularidad del "influencer político".

De cualquier forma, la opción de borrar comentarios siempre termina siendo una buena herramienta para el temido "hate" que la clase política recibe a diario, sin embargo pese a aquello se trata de un mundo en el que las autoridades han decidido instalarse y no quedarse ajenas, pues muchos de quienes les dan "like" en sus videos y publicaciones, pueden terminar dándoles el voto en las próximas elecciones...

¿QUÉ PASA CON TIKTOK?

Otra red social que es muy popular, especialmente entre los más jóvenes, es TikTok. En ésta, quien lidera el ránking en número de followers es la diputada Chiara Barchiesi, quien hasta el corte del viernes pasado tenía 153.300. Sin embargo, aquel número ya subió.

Uno de sus videos más visitados es el del viernes 1 de agosto, con más de 800 mil vistas y más de 100.800 likes. "Yo estoy muy preocupada por la vida y la seguridad de María Corina Machado y de Edmundo González. Maduro ha tenido la desfachatez de atribuirle la culpa de la muerte de venezolanos que lo único que quieren es libertad a Edmundo González", comienza a decir la parlamentaria en él. El video causó tal impacto en los usuarios de Tiktok que si hasta ese día Barchiesi tenía 153.300 seguidores, en sólo tres días subió a los 157.900.

A la diputada por la zona interior le siguen en el ránking de Tiktok nuevamente Hotuiti Teao, con 69.500 followers y en tercer lugar está también Diego Ibáñez, con 34.900. El diputado Andrés Celis no tiene activa su cuenta de Tiktok, por ello termina siendo el último en el ránking.

A CASI 20 AÑOS DE TWITTER...

Fue en 2006 cuando nació Twitter, hoy bajo el nombre de X. Esta red social ha sido una de las más utilizadas por las autoridades y políticos de todo el mundo para entregar declaraciones o simplemente opinar sobre la actualidad. Anhelada y temida al mismo tiempo es la opción de transformarse en un "Trending Topic", que no son más que los conceptos más repetidos en el mundo o en una localidad en específico, según los filtros que use cada uno, porque la comunidad "tuitera", como se autodefinen algunos usuarios, es informada, con más opinión y muchas veces dura en sus comentarios, incluso más que en otras redes sociales que funcionan más con la imagen, como Tiktok o Instagram.

Un ejemplo claro de cómo se utilizan las redes sociales para establecer posiciones importantes en la política y entregar declaraciones fue este sábado, cuando el Presidente Gabriel Boric posteó en X una foto de una reunión con el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri. "Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes. Además hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia", escribió, lo que inmediatamente se transformó en noticia nacional e internacional.

En la Región de Valparaíso quien lidera los seguidores en X entre los diputados es Andrés Longton, con 212.400. Le sigue Camila Flores (RN, distrito 6), con 131.400, y luego Camila Rojas (FA, distrito 7) con 62.400 followers. "Usted @eduardothayer dictó una resolución en abril del 2022, es decir apenas asumió para impedir reconducir a ciudadanos NO Bolivianos, que en la práctica representan más del 80% de quienes ingresan ilegalmente por dicha frontera, lo que es legitimar la conducta que ha tenido Bolivia. Son nulas las gestiones con dicho país para revertir esto en casi 2 años y medio de gobierno, lo que revela la falta interés que tiene en reconducir a Bolivia", posteó este domingo Longton respondiendo un video que había subido el director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, emplazando al diputado también RN, Diego Schalper, sobre la política de migraciones chilena respecto de Bolivia en medio de la crisis migratoria. El posteo tenía 122 "me gusta", 96 "retuits" (cuando se comparten los contenidos de manera íntegra) y nueve comentarios, y muestra la cotidianidad del uso de esta red social para plantear puntos políticos sin la mediación de la prensa, además de debatir con entre actores políticos de relevancia sobre los temas de actualidad.

LAS PÁGINAS DE FACEBOOK COMO FIGURA PÚBLICA

En Facebook, el mundo político y quienes son más conocidos utilizan las "páginas de Facebook", bajo el perfil "figura pública", para publicar contenido a sus seguidores sin la necesidad de ser amigos en la red social. En el caso de la Quinta Región, los 16 diputados tienen páginas abiertas a la comunidad, en la que postean contenido que varias veces se repite entre las otras redes sociales, y en algunos casos generan en exclusiva para Facebook.

La gracia de esta plataforma es que el público es más diverso, pues se trata de una de las primeras redes sociales vigentes conocidas a nivel mundial y también en Chile, y de una mayor popularidad también entre el mundo más adulto.

En esta oportunidad, nuevamente quien tiene más seguidores es el diputado Longton, encabezando el listado con 61 mil, seguido por Jorge Brito, con 59 mil y Camila Flores, con 34 mil.

A nivel general, entre las cuatro redes sociales analizadas por el equipo periodístico de Puranoticia.cl quien queda en primer lugar es el diputado Longton, seguido por Camila Flores, después Diego Ibáñez, luego Chiara Barchiesi y en quinto lugar Hotuiti Teao. Entre los últimos lugares se encuentran los parlamentarios Tomás Lagomarsino (Partido Radical), después Luis Cuello (Partido Comunista), luego María Francisca Bello (FA), Gaspar Rivas (independiente tras ser expulsado del PDG) y finalmente el presidente del Partido Socialista regional, Nelson Venegas.

(Tabla elaborada por Puranoticia.cl en base a sumatoria de seguidores de Instagram, Tiktok, X y Facebook, con corte al 1 de agosto)

PURANOTICIA