¿Cuántas personas desaparecidas hay tras los incendios de Viña del Mar y Quilpué?

La tragedia que afectó a miles de familias en Viña del Mar y Quilpué por los incendios del pasado fin de semana no termina. Día tras día se conocen nuevos balances de personas que perdieron sus vidas en la emergencia, y el Servicio Médico Legal (SML) continúa en la labor de identificar a más víctimas.

En el último reporte del gobierno se informó de 131 personas fallecidas por el fuego. desde el SML hasta el momento han realizado 112 autopsias, y 27 cuerpos se han entregado a sus familiares.

Aún hay quienes no han podido ser encontrados, lo que genera gran frustración entre las familias afectadas. Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, planteó que se finalizó la revisión de aquellos sectores en los que el fuego generó mayor destrucción y se autorizó el ingreso a esos lugares a las máquinas para que procedan al retiro de los escombros, sin descartar que se puedan encontrar nuevos cadáveres.

En ese sentido, informó que recibieron "un total de 66 denuncias de personas desaparecidas. Del total, el día de hoy (jueves) sólo nos queda por esclarecer 14". Sin embargo, la cifra genera confusión en la comunidad por ser tan alejada de la que entregó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien cifró en 372 las personas desaparecidas.

Desde el municipio de Viña del Mar no dieron una respuesta oficial frente a la consulta por este tema, y sólo mencionaron que la cifra entregada por el gobierno es la oficial y que la que dio la jefa comunal corresponde a información que ha llegado al municipio a través del call center y lo que se ha recogido en las visitas a los albergues.

El concejal viñamarino René Lues expresa su confusión: "Me parece poco factible la información entregada por la alcaldesa de 372 desaparecidos, tampoco sé de dónde la saca, quizás fue la cifra recibida el primer o segundo día de la emergencia, pero a estas alturas no me parece un número razonable".

Por lo mismo, estima que es mejor "confiar en las cifras entregadas por el Gobierno y sus distintas instituciones en todas las materias relacionadas con la catástrofe, pues son públicas y se van adecuando estrictamente a la información oficial que se recibe".

La situación siempra más dudas al consultar en la comuna vecina de Quilpué, también afectada por los incendios. El municipio tampoco se refirió de manera oficial, pero indicaron que hasta el momento sólo hay una persona desaparecida de manera oficial, la pequeña Anastasia de 14 años, y en ese sentido llamaron a las personas a que "ingresen una denuncia formal en caso de que sospechen que uno de sus familiares está desaparecido".

La edil quilpueína Mónica Neira señaló que ha recorrido todos los sitios afectados en la comuna y que la información que ella maneja es de sólo una persona desaparecida, Anastasia. "Aquí en Quilpué lo que yo sé es que hay una niña de 14 años desaparecida y lo que nos informó la alcaldesa el día martes en concejo es que no se van a dar por fallecida a ninguna persona mientras no esté listo el estudio del SML. Yo, que he andado en terreno y hablando con los vecinos en todos lados, no he escuchado de ellos que exista otra persona desaparecida acá".

Todo esto ha generado un nuevo roce entre el gobierno y la alcaldía de Ripamonti, pues según señalan fuentes a Puranoticia.cl la jefa comunal estaría actuando fuera de los márgenes de la ley al entregar cifras extraoficiales. Es que justamente la ley 21.500 es la que regula el proceso unidicado de búsqueda de personas desaparecidas y determina la creación de un sistema interconectado para la recopilación y entrega de datos. Esto implica también un trabajo coordinado entre Carabineros, la Fiscalía, la PDI, el Registro Civil y la Subsecretaría de Justicia, quienes han sido los que han estado trabajando en reunir la información y darla a conocer durante esta emergencia.

La propia delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, ya lo había mencionado en un punto de prensa durante la semana: "Las instituciones que deben informar acerca de ello son la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, en coordinación con nuestra seremi de Justicia y Derechos Humanos", haciendo un llamado a contar con "información formal, fidedigna y llamar a la calma".