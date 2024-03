Crisis habitacional tiene enfrentados a Comité LGBT con el Municipio de San Felipe: acusan "discriminación" frente a solución planteada

En pie de guerra contra la Municipalidad de San Felipe y su alcaldesa, Carmen Castillo, se encuentra la directiva del comité habitacional «LGBT Aconcagua», quienes acusan "discriminación" frente al proyecto que se está llevando a cabo en la comuna.

Se trata de una lucha que por años han llevado seis comités de San Felipe, quienes buscan una solución habitacional, la cual llegó a puerto a mediados del año pasado cuando el Estado, a través del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), adquirió un terreno de 33 hectáreas para la construcción de viviendas para 920 familias.

Así es como se ha trabajado coordinadamente entre el Municipio de San Felipe y el Serviu de Valparaíso en un «Plan Urbano Habitacional» que dé soluciones a estas familias. No obstante, desde el comité «LGBT Aconcagua» aseguran que las conversaciones y acuerdos sólo han beneficiado a cinco agrupaciones, no a ellos.

María Alejandra López, presidenta del comité «LGBT Aconcagua» que reúne a unas 600 familias de la diversidad, pueblos originarios, personas mayores y discapacitadas, señaló a Puranoticia.cl que "aquí ha habido, por parte del Municipio, una discriminación brutal contra nosotros, que somos el primer comité LGBTI en Chile".

En específico, la mujer trans explicó que "nosotros hemos levantado esta demanada, que es histórica de la comunidad, porque no podemos postular porque piden núcleo familiar, y ¿cómo le van a pedir a un hombre o a una mujer trans que tenga un hijo para que postule al subsidio a la vivienda? ¿En qué cabeza puede pensar eso?".

A partir de esta situación, la dirigenta indicó que "lo que ha pasado es que el Municipio de San Felipe ha discriminado brutalmente a la diversidad. La discriminación ha aumentado en la región de Valparaíso y, en la provincia de San Felipe, esta comuna es la más discriminadora con la diversidad y con las mujeres trans".

Y es que luego de años de trabajo –con marchas y protestas incluidas– en julio de 2023 autoridades como la seremi de Vivienda, Belén Paredes; el director regional del Serviu, Rodrigo Uribe; y la alcaldesa Carmen Castillo, entre otras; firmaron este protocolo de acuerdo con el que se daba la solución habitacional tan deseada. Pero pasaron los meses y este comité en específico, de los seis existentes, afirma que hay nulos avances.

"El Estado compró 33 hectáreas para seis comités, de los cuales el Municipio de San Felipe apoya a cinco, que son 320 familias; pero al comité «LGBT Aconcagua», que somos 600 familias, no nos apoyan y nos han quitado todo el respaldo", afirmó una molesta María Alejandra López, quien también dijo que estos hechos de disciminación han afectado a una secretaria de la directiva, también mujer trans.

Ahondando en estas graves acusaciones, la dirigenta sostuvo que "a mí me han discriminado como dirigenta y como mujer trans. El otro día hablaban de 'persecución política', pero eso es mentira, eso no existe. Acá lo que ha habido es una discriminación porque yo soy la presidenta y soy una activista trans. Desde ahí viene la discriminación de parte de la Municipalidad de San Felipe".

Junto a afirmar que producto de las marchas que han realizado, sólo ella ha sido detenida y que incluso la casa edilicia sanfelipeña presentó una querella en su contra, la titular del comité LGBT denunció que "la Alcaldesa es transfóbica. Yo la he acusado públicamente de transfobia. Ella no quiere a la diversidades. La ex ministra de Salud, la doctora Carmen Castillo, no quiere ni empatiza con la diversidad".

Frente a estas graves acusaciones, Puranoticia.cl tomó contacto con la Municipalidad de San Felipe, que a través de una declaración señaló que "cuando asumimos en julio del 2021, San Felipe arrastraba una crisis habitacional de largos años, en los que se había construido una mínima cantidad de viviendas sociales en la comuna. Hoy día, gracias a la gestión de esta administración municipal, Serviu ha adquirido un megaterreno de 33 hectáreas, donde estamos levantando un Plan Urbano Habitacional que viene a cumplir el sueño de cientos de familias sanfelipeñas que, luego de largos años de espera, podrán contar con su tan anhelada vivienda propia, digna y de calidad".

Luego, precisaron que desde el inicio del trabajo de la Mesa de la Vivienda, impulsada justamente por la administración Castillo en agosto de 2021, "siempre le hemos abierto las puertas a cada uno de los comités de vivienda de San Felipe, incluido el LGBT, porque creemos que el acceso a una vivienda propia, digna y de calidad es un derecho para todos y todas, sin discriminación alguna".

Por este motivo es que afirman que "nos extraña cuando la dirigenta manifiesta que el Municipio discrimina a su comité, en circunstancias que, todo lo contrario, siempre hemos tenido la disposición para que se sumen a nuestro trabajo, como bien consta en cada una de las actas que respaldan nuestra gestión".

Por lo pronto, las familias asociadas a este comité «LGBT Aconcagua» prometen seguir dejando los pies en la calle en busca de conseguir su objetivo de tener una solución habitacional que termine con esta lucha que han llevado por años.

