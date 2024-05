Crisis de la salud: Nueve pediatras de Urgencias del Hospital de San Antonio renunciaron ad portas del peak de los virus respiratorios

Preocupación existe en la provincia de San Antonio luego que se confirmara que nueve médicos pediatras que atendían en la Urgencia del Hospital Claudio Vicuña, presentaron su renuncia. Y es que el punto está en que el país está ad portas de ingresar a la temporada donde se registran los peak de enfermedades respiratorias.

El tema fue abordado en Puranoticia.cl por el presidente regional del Colegio Médico en Valparaíso, Dr. Luis Ignacio de la Torre, quien señaló que "es muy preocupante que nueve pediatras hayan anunciado su renuncia, sobre todo porque ya estamos en otoño y estamos viendo un aumento en la circulación de virus respiratorios".

Acerca de los motivos esgrimidos por los profesionales de la salud, se mencionan las condiciones laborales adversas y el mal funcionamiento de la red de salud del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), según indicó el dirigente gremial, quien precisó que la entidad "no disponibiliza los recursos necesarios para que las derivaciones de pacientes se realicen de forma oportuna".

Cabe recordar que el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio fue símbolo de la crisis sanitaria provocada el año pasado a raíz de las enfermedades respiratorias, pues fue en este recinto donde falleció una bebé de 2 meses que esperaba ser trasladada a otro hospital en busca de una cama crítica que la mantuviera con vida.

"Las situaciones que ocurrieron el año pasado generan en el ambiente de los trabajadores la preocupación y el miedo de que no vuelvan a suceder, que no tengamos que atender pacientes y no tengamos una red que los reciba oportunamente, porque son los trabajadores de la salud, y muchas veces los especialistas los que, al atender a los pacientes y a sus familias, tienen que darles estas pésimas noticias, como decirles que necesitan una cama pero que esa cama no está disponible, y tener que esperar a que la red responda, muchas veces burocrática y lenta, diciendo que esa cama está disponible tal vez en otra comuna u otra región", dijo.

El Dr. De la Torre concluyó su análisis en diálogo con Puranoticia.cl indicando que "esa situación, que tanto daño generó el año pasado y que se sigue investigando, preocupa y los colegas exigen mejores condiciones laborales y una red que funcione".

Quien también se refirió a lo ocurrido en San Antonio fue el diputado Hotuiti Teao, quien junto a expresar su preocupación, lamentó la falta de personal estable en un área que resulta vital para la atención de niñas, niños y adolescentes en el centro de salud, especialmente porque estamos a un mes del inicio de la temporada de invierno.

Sumado a ello, el parlamentario (independiente, pero cercano a Evópoli) anunció una fiscalización al Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA), además de sostener una reunión con el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado.

"Estamos entrando en el invierno, época en la cual los recintos hospitalarios debieran estar 100% preparados para el aumento en casos de enfermedades respiratorias, particularmente de lactantes y niños pequeños. Y, para nuestra sorpresa, recibimos información respecto a que precisamente en el Hospital Claudio Vicuña, donde el año pasado una lactante perdió la vida por mala gestión, acaban de renunciar nueve especialistas de Pediatría que atienden mayoritariamente en el área de Urgencia”, señaló el legislador del Distrito 7 de la región de Valparaíso.

Teao también enfatizó en que "no sirve de nada contar con un hospital nuevo y de alta tecnología, si a nivel central y regional no se realiza una adecuada gestión del recurso humano que tanto escasea en este recinto hospitalario".

De hecho, recordó que lleva más de un año advirtiendo respecto a la falta de especialistas en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Además, recordó que "propusimos un convenio con la Universidad de Valparaíso, a fin de que una de sus sedes se emplace en las dependencias antiguas del hospital y así, puedan comprometer a estudiantes para colaborar con atención médica".

Otra de las propuestas que se le planteó en su momento al Subsecretario de Redes Asistenciales consistía en un bono para incentivar el arribo de especialistas. Sin embargo, el Diputado aseguró que "seguimos viendo las mismas problemáticas”.

Es por todos estos hechos que adelantó que elevará estas problemáticas a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con el objetivo de alertar que "estando ad portas del inicio del invierno, es impresentable que no se cuente con un equipo médico robusto y preparado para atender a niñas y niños. Peor aún, en un hospital que no cuenta con UCI. Es la autoridad a nivel central la que debe tomar cartas en el asunto e instruir un mejor manejo por parte del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio".

También comentó que el Servicio de Salud "es el garante y quien debe asegurar que no falle la red de salud en una parte importante de la región de Valparaíso; y no sólo de eso, sino que es el encargado de buscar el robustecimiento de otras áreas de desarrollo dentro del hospital, para garantizar una atención digna y de calidad".

Por todos estos hechos mencionados, aseguró que "exigiremos una completa fiscalización al respecto, mediante oficio, y esperamos que el Subsecretario de Redes Asistenciales nos reciba y dé respuesta cuanto antes. Las enfermedades respiratorias ya están comenzando a afectar a nuestros niños, por ende, no tenemos tiempo que perder". Por último, concluyó diciendo que aunque valora la gestión del Subdirector Médico para resolver esta situación en la Urgencia Pediátrica, urge un apoyo concreto por parte de las autoridades de salud, tanto regional como nacional.

