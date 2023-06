Cotizaciones fantasmas, software piratas y sobreprecios: Las anomalías que golpean al área de Educación del Municipio de El Tabo

Un total de 33 observaciones arrojó una auditoría y examen de cuentas a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de El Tabo entre el 1 de enero de 2020 y 31 de diciembre de 2021, detalles contenidos en el Informe Nº 844/2022 de la Contraloría Regional de Valparaíso, documento de 145 páginas al cual Puranoticia.cl tuvo acceso.

La fiscalización se efectuó luego de dos presentaciones recibidas durante el año 2021, observándose en aquella oportunidad que las cotizaciones que se acompañaban a los decretos de pago asociados a 14 adquisiciones a nombre de distintas empresas, no correspondían a documentos válidamente emitidos por esas firmas. A ello se suma el pago de sobreprecios en la compra de cámaras de seguridad y la falta de acreditación de las causales invocadas en distintos tratos directos.

En base a ello, se informó que la revisión realizada por la Contraloría Regional de Valparaíso tuvo como propósito verificar si tales adquisiciones se ajustaron a la normativa que regula la materia, así como también analizar si los pagos se encuentran debidamente acreditados, calculados, registrados y contabilizados por parte de la administración del alcalde Alfonso Muñoz Aravena, del Partido Socialista (PS).

COTIZACIONES Y BIENES SIN HALLAR

Una de las principales conclusiones a las que llegó la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado indica que se comprobó que las cotizaciones que aparecen a nombre de cinco empresas no fueron emitidas por ellas. Sin embargo, dichos documentos se acompañaron al expediente para justificar el pago a cuatro proveedores, por los cuales la Municipalidad de El Tabo desembolsó casi $93 millones ($92.943.899).

Además, no se encontraron en la Municipalidad de El Tabo los bienes adquiridos a cuatro empresas, tales como como softwares, computadores, laptop, zapatillas, buzos escolares y mascarillas, cuyos montos llegan casi a los $220 millones ($219.613.682). Ante esta situación, se formulará el reparo correspondiente por dicha suma.

De igual forma, la Municipalidad de El Tabo no acreditó que los buzos escolares observados sean las 1.300 unidades adquiridas el 2020 a la empresa Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A. por $30 millones ($30.398.550), o que hayan sido entregados a los alumnos de la comuna. Por ello, deberán remitir los antecedentes que lo acrediten.

SOBREPRECIOS

La auditoría también determinó el pago de sobreprecios por $14 millones ($14.425.320) y $40 millones ($40.581.825) en las compras, vía convenio marco, a las empresas Lientur Tecnología SpA y Muebles Orbi SpA, correspondientes a 28 laptop por $30 millones y tres juegos infantiles urbanos para patio por $73 millones.

También se comprobó que el Municipio pagó casi $11 millones ($10.886.775) a la empresa Lientur Tecnología SpA por tres UPS marca Enersafe, de los cuales pudo verificarse que se encontraban sin uso. Además, increíblemente el dispositivo recibido por la Escuela Básica Las Cruces correspondía a un bien usado y en mal estado. Este hecho podría revertir carácter de delito, motivo por el cual la Contraloría remitió todos los antecedentes de su informe a la Fiscalía Regional de Valparaíso.

SOFTWARES PIRATAS

Sin dudas, una de las anomalías que más llama la atención dice relación con el hallazgo de versiones piratas de los software Microsoft Windows 10, Microsoft Office y Autodesk AutoCAD en la Escuela Básica Las Cruces y El Colegio El Tabo. Esta situación, por orden de Contraloría, también deberá ser regularizada.

El Municipio también pagó a la empresa Lientur Tecnologías 145 licencias de Windows y 145 licencias de Office, por más de $66 millones ($66.523.374), pero sin contar con la aprobación del Concejo Municipal, vulnerando la ley.

Otra de las irregularidades detectadas dice relación con una nueva compra del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de El Tabo, equivalente a 2.120 pares de calzado y 1.130 buzos escolares, aún cuando mantenían en stock 719 pares de zapatos y 1.266 buzos adquiridos años antes. A juicio del ente contralor, esto "refleja una falta de control de las compras que efectúa dicho departamento".

Además se detectó que la empresa Payelec S.A. no ha efectuado las cuatro jornadas de capacitación comprometidas en su oferta para proveer equipos de electricidad al laboratorio del colegio El Tabo. De igual forma, gran parte del equipamiento adquirido a esta firma no se ha utilizado en dicho establecimiento educacional, ya que éste no cuenta con corriente trifásica, situación que deberá ser regularizada a la brevedad.

Se detectó también que el DAEM de El Tabo no cuenta con un sistema de control de inventario que identifique los bienes adquiridos y asignados a los colegios que administra, ante lo cual se le ordenó al Municipio implementarlo.

TRATOS DIRECTOS

Junto a comprobarse que en 15 tratos directos y 27 convenios marco no se acompañaron las declaraciones juradas que dieran cuenta de que los proveedores no se encontraban inhabilitados para contratar con la Administración del Estado; también se detectaron 18 tratos directos sin la acreditación suficiente, por lo que se le ordenó a la administración de Alfonso Muñoz que ajuste sus procesos de compra.

La investigación efectuada por la Contraloría Regional de Valparaíso también detectó que el DAEM adjudicó la compra de licencias computacionales a la empresa Lientur Tecnologías SpA, aún cuando la oferta de la empresa Dell Computer de Chile Ltda. fue evaluada con un puntaje mayor, lo que incumple una serie de normativas, por lo que se le ordenó al Municipio de El Tabo a ajustar sus procesos de compra.

MEDIDAS ADOPTADAS

A raíz de todas estas situaciones expuestas, la administración municipal de Alfonso Muñoz instruyó un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos detectados.

De igual forma, destituyeron al Director del DAEM y finalizaron contratos con la jefa de Finanzas, la encargada de bodega y el encargado de informática.

Además, este 2023 se ordenó un nuevo procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los hechos detallados.

Finalmente se le ordenó a la casa edilicia de El Tabo que remita a la Fiscalía de la Contraloría General el acto administrativo que dé término al procedimiento.

PURANOTICIA