Corti destroza en «Cuenta Regresiva» el manejo en seguridad de la Alcaldesa de Quilpué: "Le incomoda trabajar con las policías"

Pese a tener 26 años en el servicio público, éste es el primer acercamiento que María Carolina Corti tiene como candidata a un cargo de representación popular. Y es que este año la ex Gobernadora Provincial de Marga Marga decidió dar el gran salto en la política y asumir el desafío de ir como opción por la Alcaldía de Quilpué.

Esta militante de Renovación Nacional (RN), cercana al diputado Andrés Longton, con pasado en el Gobierno Regional de Valparaíso, la Intendencia y los Municipios de Limache y Quilpué, fue una de las invitadas del nuevo programa de Puranoticia TV, «Cuenta Regresiva», instancia donde hizo un repaso de cómo ve a la comuna.

En ese sentido, su mirada no es muy positiva y, de hecho, califica a la Ciudad del Sol como una ciudad "gris", la cual ha sido muy opacada por la irrupción del crimen organizado y los delitos asociados a ello. Vale recordar que el informe de homicidios del 2023 en Chile, de la Fiscalía Nacional, ubica a Quilpué como la ciudad con mayor cantidad de asesinatos relacionados al crimen organizado (6 en total).

"Quilpué está gris porque ha calado hondo el tema de la seguridad pública. Los últimos datos nos dan como la ciudad con mayores homicidios de crimen organizado en Chile. Eso no es menor. El crimen organizado está enquistado en la comuna, el microtráfico y el narcotráfico también; pero esto se lo debemos también a una falta de política pública local que pudiera tener, sin ningún sesgo político ni ideológico, una colaboración directa con una estrategia de seguridad pública. Para eso hay que conocer la seguridad pública como se comporta", sostuvo Corti.

Junto a afirmar que durante su etapa como Gobernadora Provincial de Marga Marga se "empapó" de conocimientos relacionados a la seguridad pública, la candidata de la oposición a la Alcaldía de Quilpué dio a conocer que "hoy somos una comuna abierta, tanto Quilpué como El Belloto y la zona rural, porque tenemos sólo cuatro de las 16 cámaras de seguridad funcionando. 12 de ellas están malas".

"En estos tres años y medio (de administración de la alcaldesa Valeria Melipillán) debió instalarse una cantidad de cámaras con inteligencia artificial, que contara con análisis situacional y con análisis forense, debimos haber marcado una preferencia en las entradas de Quilpué, que son muchas, con pórticos de reconocimiento facial", recetó Corti en torno a la seguridad comunal, agregando que su programa propone globos aerostáticos para resguardar puntos como la feria El Belloto o cuando se registren eventos masivos en la Ciudad del Sol.

Pero más allá de lo que se puede hacer, la pregunta es por qué no se ha hecho. Al respecto, la militante de RN sostuvo que "para trabajar con las policías, tú tienes que estar muy comprometido para trabajar con las policías respecto del terreno y no decir que la responsabilidad es de las policías en el tema de seguridad pública. Si bien, es cierto, la prevención es de Carabineros y la investigación de la PDI, lo que no puede pasar es que te sientas ausente de un programa local y estratégico de seguridad pública. A Melipillán le incomoda trabajar con las policías. Ella estuvo en todo el proceso de estallido social. Ella nace y renace en este proceso".

Sobre este punto, María Carolina Corti hizo una comparación con lo hecho por el Gobierno en materia de seguridad: "En el caso del Presidente Boric, él está mirando como Estado la seguridad pública. Si bien, es cierto que han hecho una fuerte inversión, no han hecho una estrategia pública en concepto de seguridad. Todos los programas que se han instalado, como «Calles sin Violencia» y otros, no han resultado, porque las cifras no los avalan porque el compromiso es territorial. Es decir, tú ves a una Melipillán que lanza un programa de «Calles sin Violencia», pero que después no ocupa el OS14 en su política, porque no tienen impacto el grupo por quienes ellos lo cuidan, porque son sus votos estratégicos. Entre el 27% y el 30%".

En otro orden de cosas, respecto a la fuerza con la que llega a la Elección Municipal del 26 y 27 de febrero, la candidata de Renovación Nacional señaló que "yo gano la Primaria (de Chile Vamos) por el territorio, porque estuvimos muy presentes en el incendio del 2 y 3 de febrero, gano la Primaria porque la gente empezó a tener una credibilidad porque la gente ha perdido la fe pública".

Consultada respecto a por qué está haciendo campaña junto a dos candidatos a la Gobernación de Valparaíso, como Francesco Venezian (Republicanos) y María José Hoffmann (Chile Vamos), precisó que "hoy los alcaldes tienen que mantenerse en sus localidades de una manera estratégica, para demostrar que lo más importante es la comuna. Venezian y Hoffmann se definen posterior a una Primaria nuestra, que lo mejor hubiera sido tener Primaria y haber tenido candidato único, pero esto se define después, cuando uno tiene la estrategia armada en el territorio".

"Si le preguntas a las personas, ellos saben que van a votar por alcaldes y concejales, pero si les preguntas por gobernadores o consejeros, les cuesta mucho poder identificar eso. Entonces tienes que facilitarles el trabajo. Yo soy candidata de Republicanos, de la UDI, de Evópoli, de RN y del movimiento ciudadano independiente, que se pliega a nuestra candidatura", sentenció la aspirante a la Alcaldía de Quilpué.

Mira la entrevista completa en «Cuenta Regresiva»:

