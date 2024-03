Corte de Valparaíso da la razón a los vecinos de San Roque por ruidos molestos en parque Don Elías

Los y las habitantes del sector San Roque de la comuna de Valparaíso alzaron la voz, luego de múltiples episodios de intranquilidad por ruidos molestos que se arrastran desde el 2021, en eventos que se realizan en el Parque Don Elías, que trasgreden completamente los derechos de vecinos y vecinas, afectando su tranquilidad y derechos registrados en la norma de la Superintendencia de Medio Ambiente.

El recurso fue interpuesto con la asesoría del abogado Leo Contreras quien aseguró que la noticia fue sumamente bien acogida por la comunidad. “Hemos recibido con gusto la noticia de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ha dado lugar al recurso de protección en favor de los vecinos y vecinas del sector de San Roque, por los ruidos molestos provenientes del parque. Nosotros no nos hemos opuesto, en ningún momento, a que realicen actividades, pero si, a que estas actividades se realicen conforme a las normas técnicas y a la legalidad existente para la realización de eventos masivos y eventos musicales, que los ruidos no afecten la tranquilidad, porque son 3 los derechos que se están afectando", afirmó el abogado.

"En primer lugar, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación acústica desproporcionada y a deshora; la integridad física y psíquica, ´puesto que los vecinos al no poder descansar y no poder tener sus tiempos de ocio como corresponde han visto perjudicada su salud y también se ha afectado el derecho a propiedad, porque obviamente uno tiene derecho a disfrutar de lo suyo y los vecinos no podían hacerlo”, argumentó el abogado.

Por otra parte, los vecinos de San Roque, valoraron el apoyo. Carolina Arce habitante del condominio Las Encinas, uno de los lugares más afectados por los ruidos molestos, manifestó “estamos muy contentos con la noticia de que el recurso de protección fue acogido, la verdad es que fue muy difícil la cosa por mucho tiempo y este recurso, de alguna forma, nos devuelve la tranquilidad, la paz y poder estar tranquilos en nuestras casas. Fue un camino largo”.

Otro de los vecinos que valoraron la medida, fue Alejandro Brito quien manifestó que el centro de eventos Don Elías realizaba eventos hasta altas horas de la noche. “Estamos muy contentos de que haya salido este recurso a favor nuestro, pues deja un precedente de que estamos en el camino que corresponde y lamentablemente, hay que adoptar este tipo de medidas en favor de los vecinos para que esto funcione”, sentenció.

Recordemos que este no es el único caso registrado en Valparaíso, a partir de la denuncia de ruidos molestos, ya que a inicio de febrero los vecinos de Cerro Esperanza, también denunciaron públicamente a un “centro de eventos” ilegal, en el que no solo se transgredía la tranquilidad de los habitantes por medio de sonidos estridentes, sino que también a través de conflictos y amenazas, violando así los derechos de vecinas y vecinos, en uno de los barrios emblemáticos del puerto principal.

