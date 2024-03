Corte de Antofagasta ordena matricular a joven rechazado por el Sistema de Admisión Escolar

El parlamentario enfatizó que estando las herramientas disponibles le parece inentendible la actitud de la ministra manifestando que ”yo me pregunto ministra Orellana ¿Por qué usted no ha interpuesto una denuncia o una querella en contra de este caso, donde están los antecedentes, todos los datos para que usted pueda presentar y hacerse parte como ministerio de la Mujer, y es ahí donde yo tengo un temor que a lo mejor haya algún tipo de presión y eso sí me asustaría y de verdad que me me costaría el poder pensar qué tipo de presión podría existir”