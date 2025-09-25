Corte confirma multa de $41 millones contra Abcdin en Tocopilla por infracción a la Ley del Consumidor

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado de Policía Local de Tocopilla, que condenó a la tienda Abcdin a pagar una multa fiscal que asciende a 600 UTM, equivalente a más de $41 millones por infringir deberes de información de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

La decisión judicial fue fundada tras la presentación de una denuncia de interés general contra la empresa, luego de un operativo de fiscalización multitarea presencial realizado por el Sernac a locales comerciales de la comuna de Tocopilla.

Entre los hallazgos de la inspección, se detectó:

La falta de información al público relativa al jefe de local.

Falta de información veraz y oportuna en relación a los precios de los productos ofrecidos.

Ubicación poco visible y errónea de la información sobre el derecho a la garantía legal.

No contar con una política clara de cambios y devoluciones.

Para el director regional del Sernac, Fernando Sepúlveda, "la Ley del Consumidor es clave para las relaciones entre ciudadanos y empresas. No exhibir información básica, restricción el derecho a la garantía legal imponiendo diversos tipos de límites o no entregar el precio de los productos, son faltas graves que afectan directamente a las personas. Las obligaciones legales se deben cumplir".

Por ello, tras revisar los antecedentes de la denuncia, el Juzgado de Policía Local de Tocopilla decidió condenar a la empresa de retail por infringir el derecho básico e irrenunciable de las personas consumidoras a la información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos.

Dadas las infracciones el Juzgado de primera instancia condenó a la empresa Abcdin al pago de multa de 600 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), la empresa de retail apeló, pero el dictamen de primera instancia fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

PURANOTICIA