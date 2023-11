CORE de Valparaíso aprueba propuesta de modificación al Plan Regulador de Quintero-Puchuncaví

Por 24 votos a favor y 02 en contra, el pleno del CORE de Valparaíso aprobó la Propuesta de Imagen Objetivo de la Modificación del Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) Sector Quintero – Puchuncaví, presentada por la seremi del ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), con el cual se abre por los próximos 30 días el proceso de participación ciudadana.

El diseño propuesto, busca ordenar entre otras materias, la reconversión del eje productivo industrial en la zona , a través de la reducción en la calificación para los usos productivos ya existentes y la diversificación en el uso de suelos, en concordancia con el mandato de un fallo de la Corte Suprema de 2019 en respuesta a los recursos de protección presentados por los episodios de contaminación que afectaron a las comunas en 2018.

En este sentido, el consejero regional Manuel Millones, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, explicó que la aprobación de esta propuesta o "imagen objetivo" fue un proceso largo de deliberación y acuerdo.

“Ha sido un proceso complejo, porque no es fácil poner a todos de acuerdo, hay muchos intereses en juego y legítimos todos. Este instrumento se hace cargo de gran parte del conflicto medio ambiental, forzado por un fallo de la Corte Suprema, que establece la obligatoriedad de hacer cambios en las condiciones de suelo y de aire. Pero es necesario señalar que no viene a resolver los problemas ambientales, pues eso le corresponde al ministerio de Medio Ambiente y al ministerio de Salud; no obstante, establece una zonificación más amigable", afirmó Millones.

El consejero aseguró que el plan "permite que se siga desarrollando la industria que ya se encuentra emplazada en el parque industrial, donde representantes de los trabajadores han hecho sus observaciones y nosotros nos vamos a reunir con ellos la próxima semana. Incluso, el (nuevo) artículo 183 permite que las industrias que quieran tener uso peligroso podrán hacerlo, siempre y cuando compensen medioambientalmente”.

En la misma línea, Millones detalló que en la propuesta “también se establecen más de 650 hectáreas de áreas verdes, e incorpora la observación de los municipios, en orden a que la vía costera sea mantenida sólo para uso peatonal, ciclovía y vehículos de emergencia. La discusión de abre ahora, a partir de hoy hay 30 días para que la comunidad presente observaciones, inquietudes o reparos, las que luego llegan al CORE, donde se votarán una a una”, dijo.

Paralelamente, el gobernador regional y presidente del cuerpo colegiado, Rodrigo Mundaca, dijo que “lo que se ha votado hoy es la imagen objetivo, que es el resultado de un trabajo sistemático desde hace mucho tiempo, lo que significa que se apertura la participación pública por 30 días, la cual se puede extender por 15 días más, y luego el MINVU se toma un período de 30 días para responder las observaciones y presentarnos una nueva imagen objetivo. Esta es primera vez que un gobierno regional se refiere sobre un instrumento que ordena el territorio, desde el punto de vista de los usos del suelo. Evidentemente, en las bahías de Quintero y Puchuncaví es fundamental, junto con el desarrollo industrial, poner en la centralidad en la protección del medioambiente. No es posible que el sufrimiento ambiental que ya lleva más de 30 años, se mantenga”.

Por su parte, la seremi MINVU, Belén Paredes, explicó que “una imagen objetivo es una proyección de ordenamiento territorial que permite generar consenso respecto a las vocaciones del territorio. Lo más importante es que ahora se abre la discusión para que los distintos actores institucionales, comunitarios y sociales puedan presentar sus observaciones sobre esta propuesta, por lo que esperamos que sea lo más participativo posible. Lo que buscamos es iniciar un proceso de discusión, necesario y mandatado por la Corte Suprema, que obliga a generar un ordenamiento territorial que busque un buen vivir de la comunidad y que sea conciliador con el desarrollo de las industrias que se encuentran allí desde hace más de 20 años”, concluyó

