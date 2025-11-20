Contraloría oficia al Municipio y a Conaf para detallar medidas de seguridad por tragedia que dejó cinco fallecidos en Torres del Paine

La Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena ofició a la Municipalidad de Torres del Paine y a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para que informen respecto de medidas que se implementaron previamente al fallecimiento de cinco turistas dentro del parque nacional.

Este jueves se enviaron los requerimientos con el objetivo de que ambas instituciones informen sobre tres ámbitos críticos:

Las acciones adoptadas para controlar el acceso, la circulación y la seguridad al interior del parque.

Las medidas de fiscalización de actividades y excursiones realizadas por grupos de turistas dentro de la comuna.

Los mecanismos para asegurar que los guías turísticos que operan en la zona cuenten con conocimientos geográficos y climáticos adecuados para operar en el territorio.

Tanto Conaf como la Municipalidad de Torres del Paine, disponen de 15 días hábiles para responder al requerimiento, en una indagatoria que busca establecer responsabilidades administrativas y evaluar también si existieron fallas preventivas en la gestión del parque.

La acción del organismo fiscalizador ocurre en medio de crecientes cuestionamientos por los protocolos de seguridad y supervisión vigentes en una de las rutas más complejas del parque, donde se produjo la tragedia.

