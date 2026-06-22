Contraloría detecta vertimiento de aguas servidas a río Palena y ordena sumario en municipalidad y Seremi de Salud

Aguas servidas provenientes del alcantarillado de la comuna de Palena llegaron directamente al estero La Culebra, que desemboca en el río Palena. Esta fue una de las graves irregularidades que detectó la Contraloría Regional de Los Lagos al fiscalizar la operación planta de tratamiento de aguas servidas y su disposición.

Según la investigación, las aguas servidas fueron vertidas al cauce mediante un sistema de by-pass hidráulico que desvió los líquidos residuales al estero, sin pasar por el respectivo tratamiento. Debido a la gravedad del hallazgo por su potencial afectación al medio ambiente y a la salud de las personas, la CGR instruirá un sumario en la Municipalidad de Palena y la Seremi de Salud de Los Lagos para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos. Esto, además de remitir el informe al Ministerio Público, ya que lo detectado podría ser constitutivo de un eventual atentado contra el medio ambiente.

Otro de los hallazgos de la auditoría dice relación con que la Municipalidad de Palena no ha cumplido con ninguna de las disposiciones establecidas por la Secretaría Regional de Salud (Seremi), que autorizó el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y estableció los parámetros de emisión que debía cumplir la infraestructura y su plan de monitoreo, tarea que era de responsabilidad exclusiva del municipio como propietaria del sistema.

Se constató que en el contrato “Conservación Red Aguas Servidas y Planta de Tratamiento”, la Municipalidad de Palena pagó la supervisión y operación garantizada, sin tener la documentación de respaldo que acreditara la ejecución efectiva de los trabajos asociados.

El municipio no cobró la multa asociada a la falta de renovación de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato “Conservación Red Aguas Servidas y Planta de Tratamiento”, el cual tuvo dos modificaciones por aumento de plazos sin que se haya actualizado la vigencia del instrumento de caución.

ACCIONES DERIVADAS AL MUNICIPIO

La Contraloría le dio 30 días hábiles a la Municipalidad de Palena para que acredite las gestiones realizadas para evitar el vertimiento de aguas servidas no tratadas al estero La Culebra y río Palena.

Por otro lado, deberá acreditar documentadamente, las acciones realizadas para dar cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Seremi de Salud, para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas con énfasis en la aplicación del plan de monitoreo de los parámetros sanitarios exigidos.

Por lo anteriormente expuesto, este Organismo de Control formulará dos reparos. Uno por $8.353.800, por el pago de la supervisión y operación garantizada, sin tener la documentación de respaldo; y otro por $81.267.096, correspondiente a la multa asociada a la falta de renovación de la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato.

(Imagen: Contraloría)

PURANOTICIA