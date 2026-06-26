Contraloría detecta irregularidades por más de $1.847 millones en la Corporación Municipal de Castro

Pagos irregulares realizados por la Corporación Municipal de Castro para la Educación, Salud y Atención al Menor(CMC) a empresas externas -contratadas para recuperar subsidios asociados con licencias médicas- por más de $1.847 millones, fue uno de los hallazgos que detectó la Contraloría Regional de Los Lagos tras una investigación especial a dicho servicio municipal.

Luego de recibir una denuncia ciudadana bajo reserva de identidad, la sede regional de la Contraloría General constató que la CMC habría realizado pagos a las empresas que sustentaban la recuperación de subsidios de licencias médicas, los cuales no estaban registrados por la corporación, mientras que en otros casos los registros de identidad y la información reportada por los proveedores no era consistente.

Además, la CMC enfrenta 11 juicios ejecutivos originados en el cobro de facturas, cedidas a diversas empresas de factoring por un total de $833 millones, que no contaban con el respaldo efectivo de sus prestaciones.

Entre otras irregularidades expuestas en el IF N°22 de 2026, diferencias entre los registros internos y los antecedentes entregados por las empresas, además de facturas con inconsistencias respecto de los registros del SII.

Ante las observaciones expuestas, la CGR formulará el reparo de por más de $1.847 millones y remitirá los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al SII para que se determinen las eventuales responsabilidades.

(Imagen: El Insular)

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