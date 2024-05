Contraloría descarta irregularidades en relleno de socavones en Reñaca: material que se extrajo de cantera cumple con la norma

Contundente fue la respuesta expresada por la Contraloría Regional de Valparaíso en torno a una denuncia del diputado Andrés Celis respecto a que los socavones producidos en Reñaca en agosto y septiembre del año pasado estaban siendo rellenados con material proveniente de una cantera que tiene prohibición de funcionar desde el 2018 y que, además, el Plan Regulador Comunal (PRC) de Concón establece que el lugar donde ésta se emplaza corresponde a un área protegida.

En ese sentido, la entidad encargada de fiscalizar a los órganos del Estado descartó que hubiera alguna irregularidad en las acciones descritas, tal como lo indica el informe entregado al parlamentario el 24 de mayo, documento al que Puranoticia.cl accedió.

Pero antes de detallar las conclusiones, vale recordar que estos socavones en el sector de Costa de Montemar, en el límite entre Reñaca (Viña del Mar) y Concón, se produjeron debido al colapso del colector de aguas lluvia producto de intensas precipitaciones que tuvieron lugar el 20 de agosto y el 10 de septiembre del año pasado. Además, los eventos obligaron a evacuar a los vecinos de cuatro edificios del lugar.

OBRAS

El 25 de agosto de 2023 se adjudicaron las obras a la empresa Bründl Construcciones Ltda., por más de 10 mil millones de pesos ($10.148.020.068). Debían restituir un tramo del colector Reñaca Norte, el que colapsó días antes dando origen a un socavón. Los trabajos a ejecutar contemplaban movimientos de tierra para restituir el terreno socavado, siendo responsabilidad del contratista certificar que los materiales cumplan la calidad requerida. Sólo cumpliendo este paso se autorizó el ingreso de los materiales.

Para verificar dicha situación, la Dirección de Obras Hidráulicas de Valparaíso entregó a Contraloría documentación sobre la explotación de la cantera Vladimir Hernán Muñoz Cavallera, los que dan cuenta de la legalidad de su uso, así como también de la autorización por parte del Municipio de Concón y el pago de la patente municipal. De igual forma, dicha cantera cuenta con la resolución de pertinencia ambiental.

Otro hecho informado dice relación con que la cantera Vladimir Hernán Muñoz Cavallera corresponde a un proyecto que agrupa la explitación de áridos y rocas de otras tres canteras: La Virgen, Carolina y Verónica, ubicadas en el fundo El Palomar, en Quillota. En ese sentido, se estableció que sólo se ha extraído material del frente La Virgen.

Ante la denuncia de que en el relleno de los socavones se estaría extrayendo material de la cantera Independencia, que no cuenta con las autorizaciones correspondientes, una visita en terreno –del 2 de enero de 2024– determinó que "no se observaron movimientos que dieran cuenta de que esta se encuentre en uso". Sólo detectaron tres camiones estacionados y sin carga, sin que se observaran movimientos que dieran cuenta de que estuvieran extrayendo material desde dicho sector.

CONCLUSIONES

Previo a las conclusiones efectuadas por Contraloría, ya en diciembre de 2023 la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH) de Valparaíso había negado la efectividad del reclamo, haciendo presente que en dichas obras "no se ha utilizado material de la cantera Independencia". Por su parte, el Municipio de Concón indicó en enero de 2024 que al no ser identificada ninguna empresa que pudiera estar realizando alguna actividad prohibida en la zona, "no ha sido posible determinar si existe alguna patente comercial que se encuentre vigente y que haya sido otorgada antes de la modificación del Plan Regulador Comunal en comento".

A la luz de todos los antecedentes recopilados, sumado a las acciones emprendidas en terreno por el órgano fiscalizador, se determinó que "no fue posible establecer que para el relleno de los socavones se estuviera trasladando material proveniente de una cantera que no cuenta con las autorizaciones previstas en la normativa aplicable en la especie". Tampoco se pudo constatar que la cantera aludida por el diputado Andrés Celis se encuentra en funcionamiento, según reza el informe.

En cuanto al eventual incumplimiento de requisitos de zonificación dado que, según lo informado por el Municipio de Concón, no tienen conocimiento de patentes otorgadas con posterioridad a la aprobación del nuevo Plan Regulador Comunal, que no permite ese tipo de usos, y que en terreno tampoco se verificó que se estuvieran ejerciendo actividades relacionadas con la extracción de áridos, la Contraloría Regional de Valparaíso señaló que "no procede formular objeciones en relación con este punto".

CELIS VALORA CONCLUSIONES

Consultado por estas conclusiones a las que arribó la entidad de control, el diputado Andrés Celis comentó a Puranoticia.cl que "puse a disposición todos los antecedentes que teníamos a la vista para que Contraloría realizara la indagatoria correspondiente".

También destacó que "resulta positivo que no se hayan detectado irregularidades".

De todas maneras, concluyó diciendo que "por mi parte, seguiré fiscalizando y pidiendo que se despejen dudas legítimas, recepcionando denuncias de los habitantes de mi distrito, siempre trabajando en terreno".

PURANOTICIA