Contraloría denuncia ante la Fiscalía intento de fraude por falsificación de instrumento público en Punta Arenas

La Contraloría Regional de Magallanes y la Antártica Chilena detectó un intento de fraude en la ciudad de Punta Arenas, asociado a la circulación de un documento falso que simulaba ser una resolución oficial de la institución.

Lo anterior se conoció luego de que una persona acudiera a la sede regional para consultar por el pago de una supuesta multa de alto monto, contenida en un documento que aparentaba haber sido emitido por esta entidad fiscalizadora y aludía a una infracción aduanera.

Tras la revisión, se confirmó que el documento era falso, ya que incluía elementos que no corresponden a la CGR, como cargos inexistentes, materias fuera de sus atribuciones y la utilización indebida de imágenes institucionales. Además, se detectó el uso irregular de un código asociado a un documento real, pero sin relación con los hechos descritos.

Ante esta situación, la Contraloría presentó este jueves una denuncia ante el Ministerio Público, por hechos que podrían constituir delito de falsificación de instrumento público.

¿CÓMO RECONOCER UN DOCUMENTO OFICIAL DE CONTRALORÍA?

La CGR recuerda que actualmente todos sus documentos oficiales cuentan con mecanismos que permiten verificar su autenticidad:

· Firma electrónica avanzada, que garantiza la validez del documento.

· Código QR, que permite verificar en línea su autenticidad y contenido.

Por ello, es importante desconfiar de documentos que:

· No cuenten con firma digital verificable.

· No incluyan código QR o este no funcione.

· Presenten información inconsistente o cargos que no existen en la institución.

RECOMENDACIONES

Se debe verificar siempre la autenticidad de los documentos a través de los canales oficiales de la CGR.

No se tienen que realizar pagos ni entregar información personal ante solicitudes dudosas.

Ante cualquier sospecha, hay que contactar directamente a la sede de la Contraloría, dependiendo de la región, de manera presencial o mediante sus canales de contacto.

Finalmente, la Contraloría General reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad de la información y el resguardo de la fe pública, e invitó a la comunidad a mantenerse alerta frente a este tipo de situaciones.

PURANOTICIA