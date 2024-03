Contraloría advierte partidas sin aclarar y depósitos no contabilizados en la unidad de Salud Municipal de San Esteban

Una auditoría y un examen de cuentas realizó la Contraloría Regional de Valparaíso a las dos cuentas corrientes que administra el Departamento de Salud Municipal (Desam) de la comuna de San Esteban, ubicada en la provincia de Los Andes, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.

El objetivo de la investigación era verificar la existencia de procedimientos de control para velar por el resguardo de los recursos; comprobar que los fondos en las cuentas corrientes se ajusten a la naturaleza de las transacciones y normativa vigente; y validar que las operaciones contables se encuentren registradas correctamente.

Además, ésta se planificó teniendo en cuenta los riesgos identificados en el Desam de San Esteban, que dicen relación con movimientos en el banco o contabilidad no identificados, saldos no conciliados y cheques girados y no cobrados de larga data.

De esta manera, el «Informe Final N° 42, de 2024», documento de 21 páginas al cual pudo acceder Puranoticia.cl, da cuenta de algunas irregularidades administrativas cometidas por esta unidad, como faltas de manuales o códigos de éticas; ausencia de arqueos a los recursos municipales; y partidas sin aclarar, entre otros detectados en las cuentas corrientes denominadas «Cuenta principal» y «Proyectos».

Antes de pasar al detalle de estos, vale hacer presente que el Departamento de Salud Municipal de San Esteban es un servicio incorporado a la gestión edilicia, integrado por el Centro de Salud Urbano, el Centro de Salud Comunitario Lo Calvo y las postas de salud rural Cariño Botado, Campos de Ahumada y Río Colorado.

OBSERVACIONES

La auditoría de Contraloría evidenció en el proceso conciliatorio al 30 de junio de 2023 que una de las cuentas corrientes del Desam de San Esteban, del Banco BCI, se incluyen dos partidas que no fueron aclaradas en el curso de la fiscalización.

Se trata de las partidas denominadas «Diferencias por ajustes varios», las cuales superan los 2 millones de pesos ($2.244.088).

De igual forma, se constató que existen saldos en las conciliaciones de las dos cuentas corrientes del Departamento de Salud Municipal, por más de 7 millones de pesos ($7.453.385) y más de 700 mil pesos ($753.421), por concepto de «Depósitos o abonos del banco no contabilizados y no regularizados».

Frente a esta seria observación de Contraloría, se le ordenó al Desam de San Esteban que adopte las medidas respectivas para regularizar o ajustar tales partidas, lo que deberán infromar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo del ente fiscalizador.

FALTA DE MANUALES

Otra de las observaciones detalla que el Desam no cuenta con un reglamento de organización interna que describa las principales labores que efectúan sus funcionarios. No obstante, dicha situación fue subsanada el 21 de febrero de 2024 con la aprobación del documento que describe los cargos para los funcionarios.

Pero luego se detalla que la entidad no cuenta con un manual o código de ética que contenga las normas de conducta aplicables transversalmente a todos sus trabajadores, estableciendo un clima de desempeño orientado a las buenas prácticas de gestión, las que van en orden a dar cumplimiento a la misión y visión de la institución.

En su respuesta a la investigación de Contraloría, la casa edilicia que administra el alcalde Christian Ortega señala que se dio inicio al trabajo en el manual de ética municipal, que involucra a todos sus departamentos y que actualmente se están abordando las observaciones esgrimidas por el órgano de control. Como se trata de un documento en elaboración, la observación expuesta fue mantenida.

También se constató que la Salud Municipal de la comuna carece de un manual de procedimientos relativo a las conciliaciones bancarias, en las que se establezcan las funciones relativas a la preparación, periodicidad, revisión y aprobación, entre otras.

Tampoco cuentan con manuales de procedimientos sobre la recaudación de ingresos presupuestarios, tesorería, pagos masivos, fondos en administración, adquisiciones y contabilidad, hechos que fueron comprobados tanto por el director como por el jefe de Contabilidad y Finanzas del Departamento de Salud de San Esteban.

Cabe hacer presente que esto contradice la resolución exenta de 1996, que establece que las estructuras de control interno y todas las transacciones "deben estar claramente documentados y la documentación debe estar disponible para su verificación", y que una institución debe tener pruebas escritas de su estructura de control interno, incluyendo sus objetivos, y procedimientos de control, y todos los aspectos de las transacciones.

AUSENCIA DE ARQUEOS

El arqueo de valores es una herramienta que tiene como objetivo central controlar los recursos disponibles a un periodo determinado y establecer los eventuales faltantes y/o sobrantes de caja o valores, permitiendo de esta manera evitar la ocurrencia de errores, omisiones o actos ilícitos.

Bajo esta premisa, se verificó que el Departamento de Salud Municipal de San Esteban no ha realizado arqueos a los fondos fijos asignados para los gastos menores que administra, situación que fue ratificada por la unidad de Contabilidad y Finanzas. Esto vulnera la resolución exenta de 2022 sobre programar arqueos periódicos de caja y documentos valorados que poseen, contrastándolos con los registros contables.

Estos hechos fueron reconocidos por la administración Ortega, que se comprometió a incluir una periodicidad para realizar estos arqueos en el manual sobre la materia, motivo por el cual Contraloría decidió mantener la observación.

