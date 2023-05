Consejo de Pueblos Atacameños rechazó Estrategia Nacional del Litio: "Eso nos alteró y hoy nos movilizó"

El Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) expresó su rechazo a la Estrategia Nacional del Litio, recientemente anunciada por el presidente Gabriel Boric y que sitúa al Estado al mando de la explotación del mineral.

La organización, que agrupa a 18 comunidades, dio a conocer sus reparos a la iniciativa a través de su presidente, Vladimir Reyes, quien a la entrada de San Pedro de Atacama acusó "falta de diálogo" con La Moneda y pidió atender los problemas de abastecimiento hídrico en la zona.

"El anuncio de la estrategia nacional del litio, a través de una cadena nacional hecha por el Mandatario (20 de abril), señala en su punto cuarto: sostener un primer hito de conversación entre el Consejo de Pueblos Atacameños y su persona. No ha sido así. Es evidente, eso nos alteró y hoy nos movilizó", indicó Reyes.

"A este diálogo entre todos los pueblos, llegamos aquí a entregar un mensaje claro: vinimos a poner en el centro del debate y por sobre todas las cosas el estado actual de fragilidad y la salud del salar de Atacama. Vinimos a reivindicar nuestro derecho de origen, de más de ll mil años, de resistencia a la corona española, al Estado boliviano y al Estado chileno; nuestra demanda que el Estado aún no resuelve", agregó.

Posteriormente, el dirigente apuntó al rol que asumirá Codelco como representante del Estado ante las empresas que están en el salar, labor que debería asumir a futuro la Empresa Nacional del Litio.

"Señor Presidente, lamentamos profundamente que el actor de las negociaciones sea Codelco, una empresa estatal que ha demostrado un comportamiento irrespetuoso con las comunidades, tanto de Alto Loa y un mal vecino con Calama. Ha despojado de las aguas a las comunidades de Alto Loa, ha contaminado la comuna de Calama, no atendió a las reclamaciones de la ciudadanía y pueblos indígenas respecto del tranque de relaves Talabre, de la carretera y viaducto en el valle de Yalquincha", manifestó el líder del CPA.

De esta manera, Reyes pidió a Boric que en "su venida pueda contemplar a todos y todas, no solo algunos, y que dicho diálogo disponga de soluciones concretas a las demandas históricas, porque en definitiva usted dispone de nuestras tierras ancestrales. No nos consultó, no nos informó. Por eso estamos acá, porque de algo estamos muy seguros: no tenemos nada contra el progreso o el desarrollo, pero cuando progresa la muerte de nuestros salares, llega el momento que la lickann (nuestro pueblo) se une, se levanta con sus banderas históricas".

"Esta vez no será como el acuerdo inconsulto entre la Corfo y SQM. Esta vez será con todos y todas, y los salares, la vida, la comunidad, la agricultura, en el centro de nuestras decisiones", sentenció.

