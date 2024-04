Conocido empresario de Viña del Mar le gana el gallito a ex concesionaria de playa Acapulco y mantiene el restaurante «Tierra de Fuego»

Una verdadera lucha de poderes se ha desatado en Viña del Mar a raíz de la concesión de la playa Acapulco, la cual oficialmente terminará este jueves 4 de abril tras estar por 16 años bajo la administración de la Agencia Inmobiliaria Valparaíso (Aginva).

Cabe hacer presente que la concesión se divide en cuatro partes: el balneario, un kiosco, una cafetería y el restaurante «Tierra de Fuego», estos tres últimos ubicados en la intersección de calle 8 Norte con la avenida Perú, a orillas de playa.

Y es que a raíz del término de los 16 años de administración de Aginva, ahora se abre de lleno la incertidumbre de qué pasará con el reconocido restaurante viñamarino, que día a día recibe a comensales. Dicha nebulosa crece aún más luego que la persona que arrendaba el espacio se excusara de hablar con Puranoticia.cl.

Pero tras algunas gestiones con fuentes al interior de la Municipalidad de Viña del Mar, se puede confirmar que el espacio gastronómico seguirá en manos de quien lo arrendaba a Aginva, aunque esta vez los dineros irán directamente a la casa edilicia. Acá la historia completa de este sabroso entramado del borde costero.

MILLONARIA DEMANDA

Primero, vale recordar que producto de una serie de complicaciones a lo largo de los años, como el terremoto de 2010, las marejadas de 2015, el estallido social de 2018 y la pandemia del 2019; la concesionaria Aginva decidió el 2022 demandar por $1.600 millones a la Municipalidad de Viña del Mar por incumplimiento de contrato.

No obstante a ello, para evitar el pago, la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti aceptó una propuesta presentada por la propia empresa a cargo del espacio desde 2008, que prorrogaba la concesión por otros tres años y nueve meses, además de duplicar el pago mensual de 200 a 400 UTM.

Y a pesar de que la propuesta de solución presentada fue respaldada por informes del Departamento de Concesiones, de Seguridad Pública, de la Dirección de Obras Municipales y de la Secretaría de Planificación Comunal, finalmente ésta quedó estancada, sin llegar a ser votada en el Concejo Municipal como se había dicho.

Pero no sólo eso, sino que posteriormente se conoció que el autodenominado «Municipio de Cuidados» dio inicio a una nueva licitación, pero a través de su sitio web y no en el portal de Mercado Público. Esto no ha hecho más que aumentar las interrogantes frente al proceso, el cual –según indicó Aginva a Puranoticia.cl– habla de la "imparcialidad que pudiese existir en la selección del nuevo concesionario".

El abogado de Agencia Inmobiliaria Valparaíso, Felipe Olea, explicó que realizarán "ejerceremos todas las acciones judiciales respectivas. En lo inmediato, vamos a continuar la causa judicial por incumplimiento contractual. Además, frente al trato discriminatorio y arbitrario, realizaremos todas las acciones judiciales conducentes a reparar el daño provocado por el Municipio, tanto al concesionario como a los trabajadores que pierden sus puestos por el actuar de la Municipalidad".

PERMISO DIRECTO

Pero en lo inmediato, ¿qué pasará con el restaurante «Tierra de Fuego» una vez que se materialice oficialmente el fin de la concesión del espacio? Lo primero que hay que tener presente es que Jorge Grinspun, también propietario del café «Nogaró», le arrendaba al concesionario el restaurante. Su nombre es importante en esta verdadera lucha de poderes en Viña del Mar, pues a la propiedad ubicada a un costado del Casino le extendieron la concesión del mismo, no así a Aginva.

Por ello es que Puranoticia.cl tomó contacto con el empresario gastronómico, quien se excusó de emitir declaraciones por encontrarse "fuera de Viña del Mar".

Pero la respuesta llegó de parte del concejal Sandro Puebla, quien luego de conversar con el administrador municipal de la Ciudad Jardín, Erick Layana, le confirmó que "se trata de un inmueble municipal de Viña del Mar que no es parte de la concesión de la playa y se otorgó un permiso al restaurante para que siga funcionando, previo pago de derechos municipales. No tengo más detalles".

Una opinión similar fue la que expresó a este medio el concejal Pablo González, quien dijo que "si el actual administrador del restaurante «Tierra de Fuego» no cuenta con los permisos respectivos, efectivamente se configuraría una ocupación irregular. Pero hay que esperar para ver si cuentan con los permisos". También expuso que "el restaurante «Tierra de Fuego» es un bien municipal, por lo tanto debiera tener permisos que lo habilitaran para poder ejercer su actividad económica, como lo debe tener cualquier locatario que busca tener su explotación en Viña.

Esta información se conoce a pocas horas de terminar los 16 años de concesión en la playa Acapulco, abriendo consigo la molestia de quienes fueran sus administradores todo este tiempo, quienes concluyeron instando a la Municipalidad de Viña a abordar las inquietudes planteadas "de manera seria y transparente, entregando respuestas claras, que garanticen un proceso imparcial", además de recalcar que "reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad viñamarina y todos quienes visitan la ciudad, por lo que seguiremos trabajando para ofrecer servicios de calidad".

PURANOTICIA