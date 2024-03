Conflicto por la concesión de la playa Acapulco de Viña devela una verdadera lucha de poderes por el restaurante «Tierra de Fuego»

Una fuerte controversia se ha levantado en Viña del Mar a raíz de la concesión de la playa Acapulco, la cual está próxima a concluir tras 16 años bajo la administración de la Agencia Inmobiliaria Valparaíso (Aginva) que, además del balneario propiamente tal, tiene a su cargo la gestión de una cafetería, un kiosco y el reconocido restaurante Tierra de Fuego, ubicado en la intersección de calle 8 Norte con la avenida Perú.

Y es que tras todos estos años, que no han estado exentos de contratiempos como el terremoto con posterior tsunami de febrero del 2010, las marejadas extremas de agosto del 2015, el estallido social de octubre de 2019 y las restricciones debido a la pandemia del Covid-19 entre 2020 y 2022 –que incluso motivó la presentación de una demanda ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar– finalmente la relación entre Aginva y el Municipio de Viña del Mar llegará a su fin este miércoles 3 de abril.

Pero, ¿qué pasará desde el 4 de abril? Esta es una respuesta que, hasta el momento, se desconoce, ya que desde la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti no ha existido mayor pronunciamiento, cuestión que preocupa al Concejo. Pero lo que sí se conoce hasta ahora es que se ha abierto un nuevo proceso de licitación que, contrario a lo que todos podrían pensar, no se realizó a través del sitio de Mercado Público, sino que a través de la página web municipal, situación que a juicio de gran parte de las fuentes consultadas para este reportaje, no huele nada bien...

SOLICITUD DE PRÓRROGA

Para comprender este entramado, lo primero que hay que tener presente es que el concesionario de la playa Acapulco, la Agencia Inmobiliaria Valparaíso, arrienda el restaurante «Tierra de Fuego» a un tercero, un privado de nombre Jorge Grinspun que, a su vez, es el responsable de la concesión del espacio que alberga al restaurante «Nogaró», ubicado frente al Casino, en la intersección de Av. Perú con Los Héroes.

Bajo este contexto, hay que transportarse al año 2022, cuando a raíz de una serie de problemáticas por la explotación de la concesión, Aginva demandó a la Municipalidad de Viña del Mar por dos supuestos incumplimientos: primero, un inicio tardío de la concesión y el cierre de la avenida Perú entre los años 2015 y 2016, debido a las marejadas y; luego, entre 2021 y 2022, a raíz de la pandemia del Covid-19. Por ambos hechos pretendían una indemnización que ascendía a los $1.600 millones.

Para obstaculizar la acción judicial –y así evitar tener que pagar este monto elevado de dinero– la administración Ripamonti buscó solucionar el problema a través de una propuesta que presentó el propio concesionario: prorrogar la concesión por otros tres años y nueve meses (45 meses) y duplicar el pago mensual, pasando de 200 UTM a 400 UTM. La iniciativa fue acogida inicialmente por el Municipio, con informes favorables de unidades como el Departamento de Concesiones, el de Seguridad, la Dirección de Obras Municipales y la Secretaría de Planificación Comunal.

Así se avanzó en esta alternativa, con visitas a terreno de representantes de la casa edilicia y de la concesionaria, además de discutirlo en las comisiones del Concejo Municipal. Pasaron las semanas y el tema debía ser zanjado en sesión ordinaria, donde se votaría o rechazaría la propuesta. Sin embargo, esta instancia nunca llegó. ¿Por qué? Eso es algo que nadie sabe, aunque fuentes consultadas por Puranoticia.cl afirman que esto coincide con la larga licencia médica que presentó durante el segundo semestre de 2023 la directora del área Jurídica, Hian Ayllach.

Con la propuesta de prorrogar la concesión de la playa Acapulco completamente estancada, en enero de 2024 la Agencia Inmobiliaria Valparaíso toma conocimiento que la Municipalidad de Viña del Mar prorrogó por otros 18 meses la concesión del restaurante «Nogaró», que sólo presentó una carta solicitándola. Esto motivó a Aginva a hacer lo propio, por medio de otra misiva, la cual nunca fue respondida.

"Es al menos singular que se busque volver a beneficiar al mismo operador de «Nogaró», que ya fue beneficiado con una extensión administrativa de 18 meses. No tiene lógica, salvo el privilegio, que no se responda la solicitud de ampliación hecha por esta parte, y se haga un 'traje a la medida' de otro. En cuanto a respuestas, la Municipalidad ha guardado silencio. No responde presentaciones, solicitudes, correos, etcétera", señaló el abogado de Aginva, Felipe Olea.

NUEVA LICITACIÓN

Con la solicitud de prórroga descartada, el autodenominado «Municipio de Cuidados» levantó una nueva licitación por parte de la concesión de la playa Acapulco, la que sólo incluye la cafetería y el kiosco ubicado en la intersección de 8 Norte con la Av. Perú. Importante es recordar que la Armada ordenó retirar esta pequeña estructura comercial, considerando lo expuesta que estaba ante eventuales marejadas que traspasen la playa.

Con el terreno concesionado de la playa Acapulco dividido, esta nueva licitación habla de ocho años y más de 1.000 UTM. Aquí es donde surge otro problema, pues la Ley de Compras Públicas establece que este proceso debiera realizarse a través del sitio de Mercado Público, tanto por transparencia como para que haya más oferentes. Sin embargo, la administración Ripamonti decidió publicarla sólo en su sitio web.

Ante esta instancia, Puranoticia.cl tomó conocimiento de que uno de los participantes en este proceso licitatorio es Jorge Grinspun, propietario del restaurante «Nogaró, beneficiado con una nueva prórroga; y arrendatario del «Tierra de Fuego», ubicado justamente en la zona a concesionar. "Salió a licitación y ahora tienen que responder. Ya participé en la licitación, pero una cosa es participar y otra cosa es adjudicársela. Nosotros participamos", señaló el empresario gastronómico.

Aquí es donde aumentan las interrogantes, pues desde Aginva estiman que la intención de la Municipalidad de Viña del Mar es entregarle directamente la concesión a Grinspun para tener el mismo concesionario en estos dos importantes sectores. "No tengo la más mínima idea. Me parece que es una licitación de arriendo y mantención, y eso no necesariamente tiene que ser en Mercado Público. No me parece extraño porque además fue bien publicada y todo. No hay que buscar maldad cuando no la hay. Está bien publicada con tiempo, con esto y lo otro...", explicó el hombre de negocios.

Frente a toda esta situación, el abogado Felipe Olea adelantó a Puranoticia.cl que "ejerceremos todas las acciones judiciales respectivas. En lo inmediato, vamos a continuar la causa judicial por incumplimiento contractual. Además, frente al trato discriminatorio y arbitrario, realizaremos todas las acciones judiciales conducentes a reparar el daño provocado por el Municipio, tanto al concesionario como a los trabajadores que pierden sus puestos por el actuar de la Municipalidad".

De esta manera, después del 3 de abril, fecha en que termina la concesión de 16 años, la Agencia Inmobiliaria Valparaíso quedará con su juicio pendiente y "con negociaciones, hechas de buena fe por esta parte, con solicitudes a la Municipalidad de Viña del Mar, y sin respuesta por parte de ésta", según dijo el profesional que representa los intereses de Aginva. Pero eso no es todo, pues no son pocos los que creen que la playa Acapulco quedará abandonada como lo estuvo el hotel O'Higgins.

PRESENTACIÓN A CONTRALORÍA

Considerando que aquí habría falta de competencias y diligencias por parte de la administración Ripamonti, teniendo en cuenta que esta nueva licitación se debió haber realizado con meses de anticipación y no a última hora, para así evitar –entre otras cosas– que el espacio quede abandonado y pueda ser tomado, el concejal René Lues (DC) acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso a realizar una presentación.

"Concurrí a la Contraloría Regional de Valparaíso (...) pues tengo varias dudas que espero resolver por esta vía. En primer lugar, siempre que se concesionó la playa Acapulco se hizo como un todo, vale decir, el restaurante que está ahí, más la cafetería. Pero al día de hoy, esto se separa. Deseo saber por qué se separa y si está bien haberlo hecho. Por otro lado, también deseo saber qué va a suceder el día 4 de abril cuando se termine la concesión que está actualmente vigente con ese restaurante, porque esa respuesta no está incluida en la licitación y los concejales debemos conocerla", comentó el edil demócrata cristiano en diálogo con Puranoticia.cl.

Junto a afirmar que también es importante conocer la opinión de la Armada en todo este tema, Lues consultó a la Contraloría Regional de Valparaíso "por qué la Municipalidad optó por realizar una licitación que sólo publicó en la página web municipal y no en el de Mercado Público y que, por tanto, no cumple con la Ley de Compras Públicas, afectando no sólo la transparencia del proceso, sino también limitando la competencia y la cantidad de oferentes que podrían concurrir a ofertar, que es un serio problema que tiene la Municipalidad en la mayoría de sus licitaciones".

Otro de los cuestionamientos que espera resolver ante el órgano fiscalizador es que "se afecta la publicidad de todo procedimiento licitatorio, porque los eventuales interesados en una licitación de este tipo no visitan la página web municipal, sino el portal de Mercado Público, que está especialmente destinado a estos fines. A pesar de ello, en la licitación se hace referencia varias veces a la Ley de Compras Públicas, pero sin utilizarla. Es una contradicción que también espero que me aclaren".

Por último, el concejal René Lues sostuvo que "no me queda claro si pasarán la aprobación de esta licitación por el Concejo Municipal y, a mi juicio, no sólo debe ser decidida por el Concejo, sino que además debe aprobarse por los 2/3 de los concejales en ejercicio, pues es una licitación que se va a efectuar por un periodo de ocho años y, por lo tanto, sobrepasa el periodo alcaldicio actual".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl intentó obtener una versión de la Municipalidad de Viña del Mar, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, no hubo ningún tipo de respuesta por parte de la entidad edilicia ni de su equipo de comunicaciones, quedando abiertas interrogantes como saber qué pasó con la propuesta de prorrogar la concesión que planteó Aginva; qué pasó en el intertanto cuando la Municipalidad estaba dispuesta a hacerlo; a su vez, saber por qué sí se prorrogó la del restaurante «Nogaró»; conocer desde la gestión Ripamonti si hay privilegios con algunos concesionarios; y por qué no se hizo una licitación en Mercado Público y sólo a través de su sitio web.

