Conmoción en Talca: Investigan la muerte de lactante que llegó sin vida a hospital

La Fiscalía de Talca ha iniciado una investigación por la muerte de un lactante de tan solo un mes de edad, quien llegó sin vida al Hospital Regional de la ciudad, trasladado por sus propios padres. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las causas del deceso.

Según la información entregada por el subprefecto Rodrigo Burgos, jefe de la BH Talca, los padres llegaron al hospital alrededor de las 5 de la madrugada, luego de que el lactante "no respondía a ningún tipo de estímulo". A pesar de las maniobras de reanimación que se le practicaron por cerca de 20 minutos, su fallecimiento fue confirmado en el lugar.

La PDI, tras realizar las primeras diligencias y un examen externo, ha determinado que el lactante "no presenta lesiones atribuibles a terceros". No obstante, la policía no ha podido descartar que el deceso esté "vinculado a una enfermedad de base previamente existente en el menor".

Para determinar la causa oficial de la muerte, el cuerpo fue derivado al Servicio Médico Legal (SML), cuyos resultados serán clave para la investigación que lleva adelante el Ministerio Público.

PURANOTICIA