Conmoción en Calbuco por brutal crimen de una joven: cercanos sospechan de su ex pareja y se investiga posible femicidio

Un brutal crimen quedó al descubierto en Calbuco, región de Los Lagos, luego que un cadáver fuese encontrado en medio de matorrales de un sitio eriazo, cercano al sector de Presidente Ibáñez.

El pasado domingo, la Brigada de Homicidios de la PDI de Puerto Montt confirmó que hubo participación de terceros en la muerte de Lorena Cárdenas, una joven de 22 años que fue violada, maltratada y golpeada antes de fallecer.

Más tarde, su familia recibió su cuerpo, cuyo estado era tan deplorable que mantiene consternada a la pequeña comuna. Según señaló su núcleo, en el informe del SML se consignó que su causa de muerte fue "asfixia por ahorcamiento".

Si bien, los trabajos investigativos continúan realizándose bajo la orden de la Fiscalía de Calbuco, junto a detectives de la PDI, hasta el momento no se concretado la detención de el o los responsables del crimen.

En tanto, los cercanos a la fallecida aseguran que el principal sospechoso para ellos es su ex pareja, con quien mantenía una relación desde 2020 y quien, sostienen, desde hace un tiempo la maltrataba. Además, indicaron que no ha asistido a los funerales.

Mario Cárdenas, tío paterno de la víctima, afirmó que el hombre "es un celópata, la agredía tanto físicamente como psicológicamente, siempre le dijimos que no le convenía (...) creo que ella quiso terminar esa relación y el tipo, como le pegaba, se la pasó la mano. Esa es mi teoría".

Y agregó que independiente de quien haya sido el asesino, "estoy seguro que no fue solo, porque yo vi cómo quedó mi sobrina. Se ensañaron, fue una cosa atroz, estoy choqueado (...) lo vi, porque mi hermano (el padre de Lorena) quiso verlo. Era una cosa dantesca, me va a costar mucho olvidar esas imágenes".

En esa línea, Cárdenas apuntó a que el día viernes, cuando se supo públicamente que se encontró un cadáver femenino cerca del sector Presidente Ibáñez, el ex pololo de Lorena habría ido hasta su casa, garantizando que se trataría de ella.

Esta información no era barajada por la familia de la fallecida, debido a que las autoridades les avisaron posteriormente sobre el hecho. Es decir, la primera señal de alerta de que Lorena era la víctima fatal la obtuvieron por parte de su ex pareja, quien además intentó golpear al padre de la fallecida, según detallaron vecinos.

"Cerca de las 11 de la noche, le gritó a mi hermano que era Lorena a la que encontraron muerta. ¿Cómo lo sabía? Rompió la puerta de la casa y lo trató de agredir con dos personas más. ¿Con qué fines? Desconozco. Nosotros no teníamos ni idea. Nosotros nos enteramos alrededor de las 4 de la mañana por la PDI", dijo el tío, y añadió que "la persona que hizo esto no es humano".

Una de las mejores amigas de Lorena, María José Paillacar, advirtió que "yo creo que pudo haber sido su ex pareja, porque probablemente fue la última persona con la que tuvo contacto, ya que ella no salía con nosotros sus amigos porque él era celoso. Yo creo que pudo haber sido él que la asesinó, porque ha actuado bastante raro, no actuaría así una persona que realmente tiene cariño hacia otro".

Por su parte, lamentó que su ex pareja "le pegaba, la ahorcaba, la maltrataba de diferentes maneras, pero estoy casi segura que nunca lo denunció, porque se mantenían en contacto siempre. Dudo mucho que haya puesto alguna denuncia (...) ella justificaba mucho sus celos".

El jefe de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, prefecto Enrique Zamora, explicó que se trabaja en realizar un nuevo rastreo en la zona, con el objetivo de buscar nuevas evidencias.

En ese contexto, reiteró que desde el viernes "junto al equipo del Laboratorio de Criminalística de la PDI se efectuó un trabajo de inspección del sitio del suceso y el reconocimiento externo del cadáver, evidenciando las lesiones que presentaba el cuerpo y la posible causa de muerte, la cual fue corroborada por el SML".

"En base a toda la evidencia reunida en la investigación criminal, se identificaron posibles dinámicas de los hechos, con los cuales se han determinado líneas investigativas que se encuentran en pleno desarrollo", sumó el policía.

"Los detectives continúan la investigación tendiente a determinar la identidad de él o los autores de este hecho, así como el móvil del mismo. Se ha dispuesto la cooperación de diferentes equipos y brigadas de la PDI, así como la participación en pericias de diferentes laboratorios del país", acotó.

PURANOTICIA