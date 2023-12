Confirman presencia de la chinchilla de cola corta en la región de Atacama: especie no se veía hace 12 años en esa zona

Durante 12 años no se tuvo registro de la presencia de la chinchilla de cola corta en la región de Atacama, pero recientemente investigadores del equipo del Zoológico Metropolitano de Santiago, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Atacama y la Universidad de Tarapacá, confirmaron la presencia de este roedor en la quebrada Pantanillo tras ser detectado mediante cámaras trampas en el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces.

El Dr. Pablo Valladares, académico de la UTarapacá y parte del equipo de investigadores, detalló la relevancia de este hallazgo: “Hay una característica ecológica que se reconoce en las chinchillas y es que las poblaciones son muy dinámicas. Esto significa que en algún momento puede existir en un lugar geográfico una colonia, pero en poco tiempo puede desaparecer o se puede trasladar de manera natural. Para nosotros es sumamente importante conocer cómo es esta dinámica y el volver a encontrar esta colonia después de más de 10 años en este mismo sitio, nos da cuenta de cierta estabilidad poblacional que tienen las colonias de chinchillas”.

Desde principios del siglo XX, la chinchilla fue llevada prácticamente a la extinción en Chile, Argentina, Perú y Bolivia, debido a la caza por sus pieles. Aunque se creían extintas, se fueron descubriendo colonias de chinchillas costinas y altiplánicas, en Coquimbo y Antofagasta. Sin embargo, en Atacama, desde el 2012 hasta ahora, se habían publicado muy pocos catastros e investigaciones que dieran cuenta de la situación de conservación de estas poblaciones.

Es por esta razón que el trabajo conjunto entre entidades como la UTarapacá, Conaf, zoológicos norteamericanos y el programa SAFE (Saving Animals From Extinction) Chinchilla han sido claves en estos logros que también pretenden contribuir al Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las Especies (RECOGE) del Ministerio del Medio Ambiente. La continuación de estos esfuerzos es esencial para el futuro de la chinchilla de cola corta y la biodiversidad en la región de Atacama.

“Esto es relevante porque si una empresa minera decidiera y fuera aprobada para relocalizar colonias de chinchillas, es muy importante conocer la estructura de estas colonias y de la permanencia en los lugares donde se han establecido. Consideramos que no es fácil para estas colonias encontrar un lugar con refugio, alimentación, agua y todas las condiciones necesarias para que puedan subsistir en el tiempo. Esta colonia ha permanecido en ese sitio por más de 10 años. Por lo tanto, esas características ambientales son muy importantes tenerlas claras para cualquier medida de mitigación que eventualmente se quiera tomar” apuntó Valladares.

El equipo de investigadores está encabezado por el Dr. Daniel Hilliard del Zoo Conservation Outreach Group (ZCOG); el Dr. Seth Stapleton, de la Universidad de Minnesota; Ignacio Collin, Guillermo Cubillos y María de la Fuente Castellón del Zoológico Nacional de Chile, y el Dr. Pablo Valladares Faúndez de la Universidad de Tarapacá.

Las imágenes fueron obtenidas gracias a la colaboración del Zoológico de Parquemet, Zoo Conservation Outreach Group (ZCOG), el programa SAFE (Saving Animals From Extinction) de la Association of Zoos and Aquariums (AZA).

