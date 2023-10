Conductor de aplicación denuncia asalto y secuestro en Viña del Mar

El conductor de la aplicación de transporte Didi, Luis Hernández, denunció haber sido víctima de un violento asalto que incluyó su permanencia secuestrado en el portamaletas del auto.

Hernández, de nacionalidad venezolana y residente hace seis años en Chile, relató que los hechos ocurrieron en la madrugada de este viernes, cuando aceptó el llamado de una pasajera.

“Una mujer de unos 17 años, aproximadamente, solicitó un viaje desde Miraflores, en Viña, hasta Puente Colmo, en Concón. Ella iba sola, y cuando iba llegando a Puente Colmo, la muchacha saca un arma y me apunta en las costillas. Me puso el arma, y con insultos de grueso calibre me ordenó que me metiera debajo del paso bajo nivel, donde había un tipo esperándola. Me hizo detener, ella se pasa para delante, me sigue apuntando y él se sube y me apunta un arma en el lado del cuello”, relató, según consigna El Mercurio de Valparaíso.

Hernández, quien viajó unos minutos en el maletero de su auto, fue abandonado en el sector de camino a Lajarilla. El conductor logró pedir ayuda y Carabineros detuvo a la pareja de asaltantes horas después en Reñaca Alto.

La víctima, que recuperó su vehículo aseguró que “Estoy pensando en irme del país porque ya esto no da para más, la inseguridad me tiene preocupado, sobre todo por mis hijos, ya no estamos seguros en ningún lado”.

