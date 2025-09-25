Condenan a red de explotación sexual de venezolanas en Concepción: dos sujetos recibieron penas que suman 19 años

El Tribunal Oral Penal de Concepción sentenció a M.E.C.O. a 12 años de cárcel, y a L.F.F.C. a siete años de presidio, por trata de personas con fines de explotación sexual, delito que de manera reiterada perpetraron entre febrero y octubre de 2022.

En tanto, J.E.R.R. y C.M.T.M. recibieron condenas de cuatro años de libertad vigilada intensiva como cómplices en los mismos hechos.

Según se acreditó en el juicio oral, M.E.C.O. y L.F.F.C. facilitaron dinero a mujeres para que viajaran desde Venezuela a Chile, haciéndolas ingresar por pasos no habilitados, quienes luego fueron víctimas de explotación sexual en Concepción. Una vez en la ciudad, las retenían en casas donde les cobraban multas por el costo del viaje.

Como señala la sentencia, M.E.C.O. y L.F.F.C. “aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, trasladaron y acogieron mujeres extranjeras, con el fin de explotarlas sexualmente, mediante un sistema de explotación dirigido, controlado y coordinado por ellos, y cuyo propósito estaba dado en la obtención de un beneficio económico”.

En tanto, J.E.R.R. y C.M.T.M. arrendaban piezas a las víctimas, las cuales eran en algunos casos pagadas por L.F.F.C., quien añadía estos montos a las multas de las mujeres.

El tribunal concluyó que entre las víctimas una estaba embarazada y otra era menor de edad. Debido al monto de las multas que imponían los sentenciados, sólo tras un importante número de prestaciones las víctimas podían obtener una ganancia de 5 mil pesos. “Es natural concluir que estaban obligadas a trabajar intensamente para obtener más recursos para subsistir”, indica la sentencia.

Asimismo, M.E.C.O. y L.F.F.C. recibieron también una pena de 10 años y un día por el delito de tráfico de drogas.

