Condenan a más de 16 años de cárcel a hombre que incendió casa de expareja y otras tres de vecinos en San Carlos

El fiscal (s) de San Carlos, Andrés Salgado Valdebenito, obtuvo 15 años y un día de presidio por el delito de incendio más otros 541 días de presidio por desacato contra un hombre de 35 años, quien quemó, en 2024, la casa de su exconviviente y otras tres por la expansión del fuego, en esa comuna.

El persecutor (s) explicó que cerca de las 03:30 horas del 15 de noviembre de ese año, el ahora condenado llegó hasta la vivienda de su expareja, con quien tiene dos hijos en común, y lanzó un objeto incendiario al inmueble. El fuego arrasó con esa casa y la de sus vecinos.

El acusado, además, incumplió la resolución del Juzgado de Garantía de San Carlos, el que el 4 de septiembre del año 2024 estableció el abandono de la casa en común y la prohibición del acusado de acercarse a su exconviviente.

Las diligencias investigativas, que llevaron a esta condena, fueron desarrolladas por la Fiscalía junto a Carabineros de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de San Carlos y personal especializado del Laboratorio de Criminalística (Labocar).

(Imagen: Fiscalía)

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