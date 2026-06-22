Condenan a excarabinero por revelar información reservada a un tercero vía WhatsApp en Chillán

La fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal González, obtuvo veredicto condenatorio contra Rodrigo Valenzuela Parra, quien enfrentó un juicio oral por el delito de acceso ilícito de la Ley sobre Delitos Informáticos, tras acceder, en su entonces calidad de carabinero, a una plataforma de su institución y revelar información reservada a un tercero.

La persecutora detalló que el 22 de noviembre de 2022, el imputado ingresó al “Sistema de Información Operativa”, para obtener antecedentes personales de una persona y entregarla vía WhatsApp a un primo, excediendo, de esta manera, la autorización que poseía en razón de su cargo como carabinero.

La Fiscalía está pidiendo una pena de 3 años de presidio. El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dará a conocer su sentencia el 30 de junio.

La Fiscalía realizó esta investigación con la unidad de Asuntos Internos de Carabineros de Ñuble. El imputado fue desvinculado de su institución a fines de noviembre de 2022.

“Ahora, indudablemente que este nuevo escenario puede ayudar y puede contribuir a que esas conversaciones vayan por mejor camino”, agregó la fiscal.

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