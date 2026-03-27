Condenan a 18 miembros de banda criminal extranjera dedicada al tráfico de ketamina en Arica

En un nuevo golpe al crimen organizado transnacional, la Fiscalía de Arica consiguió que se dictara un veredicto condenatorio contra los 18 integrantes de una red criminal extranjera dedicada a la internación de ketamina en territorio nacional.

Este resultado judicial representa el cuarto juicio oral exitoso de la fiscalía local contra agrupaciones extranjeras, tras las sentencias obtenidas previamente contra Los Gallegos, el Tren del Coro y Los Costeños.

La estructura delictiva era liderada por un hombre conocido bajo el alias de “Obispo”, quien utilizaba diversas identidades falsas para coordinar las operaciones. Junto a él, el grupo estaba conformado por 13 mujeres de nacionalidad ecuatoriana, dos venezolanas, una peruana y una chilena. Según los antecedentes de la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía y la PDI, la banda mantenía vínculos directos con la organización criminal Los Lobos de Ecuador.

Las indagatorias establecieron que la red comenzó sus actividades ilícitas a mediados de 2024, utilizando la frontera con Perú para ingresar la sustancia. Para el transporte, empleaban a mujeres que portaban la droga adherida al cuerpo —bajo la modalidad de fajadas— o utilizaban vehículos especialmente modificados. Además, se reveló que los miembros rendían culto a la Santa Muerte, realizando rituales para solicitar protección y asegurar el éxito de sus cargamentos.

El operativo más relevante de la investigación tuvo lugar en diciembre del año pasado, cuando detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI irrumpieron en una vivienda de la calle Carlos Orella. En dicho inmueble se incautaron 18 kilos de ketamina y se logró la captura del cabecilla. Otras detenciones se concretaron en el complejo fronterizo Chacalluta y en el control de Cuya, donde las imputadas viajaban en buses con destino a la región Metropolitana.

Durante la instancia judicial, el Ministerio Público presentó una amplia gama de evidencias, incluyendo testimonios de peritos y pruebas documentales. Tras analizar los antecedentes, el tribunal condenó a los 18 acusados por tráfico de estupefacientes y amenazas, mientras que 16 de ellos también fueron declarados culpables por el delito de asociación ilícita. Las sentencias definitivas se darán a conocer el 13 de abril en el Tribunal de Juicio Oral de Arica.

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